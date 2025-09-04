Cesano, auto contro scooter: muore un ragazzo di soli 17 anni

Cesano – Tragedia alle porte di Roma nella notte di oggi, tra il 3 e il 4 settembre: morto un ragazzo di soli 17 anni.

Cesano, tragico incidente nella notte: muore un ragazzo di soli 17 anni, addio Cristiano

Stando alle prime informazioni del caso, un 17enne di Anguillara Sabazia ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte a Cesano, in provincia di Roma, in seguito allo scontro tra un’auto e uno scooter.

Ferito anche l’amico 18enne della vittima, in sella sul mezzo a due ruote: il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Controlli, da prassi, anche sul conducente dell’auto. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Anguillara Sabazia

“Con profondo dolore, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Anguillara Sabazia, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia Pasini per la tragica perdita del caro Cristiano, venuto a mancare questa mattina a soli 17 anni.

In un momento così drammatico, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno ai suoi familiari, amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Il dolore per la scomparsa di un ragazzo così giovane lascia un segno profondo in tutti noi. L’intera città si unisce nel lutto e nel silenzio”, è il messaggio di cordoglio condiviso dal sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo.

