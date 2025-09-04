Colleferro – Il premio Nobel Giorgio Parisi sarà a Colleferro il prossimo 14 settembre: l’incontro con la città si svolgerà presso il teatro comunale Vittorio Veneto, alle ore 18:00. La notizia è stata diramata dall’Amministrazione Comunale.

Il premio Nobel Giorgio Parisi incontra Colleferro: quando e tutti i dettagli sull’evento presso il teatro comunale

“È con grande orgoglio che il Sindaco Pierluigi Sanna annuncia e dà il benvenuto a Colleferro al Premio Nobel per la Fisica 2021, Prof. Giorgio Parisi.

Noto a livello internazionale per aver dedicato la sua vita alla ricerca e alla divulgazione scientifica, il Professor Parisi è uno dei più eminenti scienziati italiani contemporanei e professore emerito alla Sapienza Università di Roma.

Un evento eccezionale per riflettere sul futuro e sulla scienza, partendo dalle sue parole:

“Per quanti sforzi possiate fare per prevedere il futuro, il futuro vi sorprenderà.”

L’incontro, moderato dalla giornalista de LA7 Patty Torchia, si terrà domenica 14 settembre 2025, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto. Un’occasione unica per ascoltare una delle menti più brillanti del nostro tempo nel cuore di Colleferro”, è quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale.

Locandina dalla pagina Facebook del Comune di Colleferro

