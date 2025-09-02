Colleferro in Festa a Valle Purera, la sesta edizione: i dettagli

Colleferro – Prende il via, giovedì 4 settembre presso il Piazzale Campo Sportivo di via Berni, la 6ª edizione di “Colleferro in Festa” a Valle Purera.

I dettagli

Un ricchissimo programma di eventi per tutti i gusti e per tutte le età: concerti tributo a Pino Daniele con Tony Esposito e ai Nomadi con Beppe Carletti, serate danzanti, pizzica e taranta con la Compagnia Sciaraballo, la festa per i 60 anni del Colleferro Rugby, un raduno di auto d’epoca e il festival per giovani talenti.

Presenti anche diversi stand gastronomici, la fiera espositiva e un’area giochi per bambini.

Nella locandina tutti i dettagli sul ricco programma.

