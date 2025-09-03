Anagni – Tragedia all’alba di oggi, 3 settembre 2025, in provincia di Frosinone: morto un giovane di circa 30 anni.

Tragedia ad Anagni, perde il controllo della bici e precipita nel vuoto: morto un giovane. Ecco cosa è successo

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, un ragazzo di circa 30 anni è stato trovato senza vita in via Carlo Alberto Della Chiesa, nel cuore della Città dei Papi. Sembrerebbe che la vittima abbia perso il controllo della propria bicicletta elettrica, andando a sbattere con forza e cadendo nel giardino di una casa sottostante.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e le Forze dell’Ordine, per gli accertamenti di rito. Sulla salma del giovane verrà effettuato l’esame autoptico; sequestrata anche la bicicletta elettrica. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio