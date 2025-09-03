Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 One true loves

23:15 Non sposate le mie figlie! 2

00:00 TG1 Sera

00:09 Non sposate le mie figlie! 2

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone – S5E3 – Punti di vista

23:20 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:25 Love Game, il gioco dell’amore

01:05 Gli Specialisti S4E1 – La nave bianca della speranza

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Friuli-Venezia Giulia

20:50 Un posto al sole – EP6768

21:20 Ricomincio da tre

23:15 TG3 Linea Notte Estate

23:45 Meteo 3

23:50 Venezia Daily

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:23 Zona bianca

00:40 Una figlia in vendita

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:40 Una seconda occasione

23:47 TG5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Chicago Med – PrimaTv

23:41 Law & Order: I due volti della giustizia

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 In Viaggio con Barbero

22:45 Detenuto in attesa di giudizio

00:40 Tg La7

00:50 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Jumanji

23:30 Nonno questa volta è guerra

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Hunter Killer – Caccia negli abissi

23:50 La Corrida

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:08 V per Vendetta

23:34 Prey – La grande caccia

01:14 Batwoman

Rai 4

20:31 Criminal Minds: Evolution S16E4 Delitti senza volto

21:22 The Reef – Intrappolate

22:56 Malignant

00:47 Criminal Minds: Evolution S16E4 Delitti senza volto

01:34 Bones S1E17 – Il teschio nel deserto

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:12 Don’t Worry Darling – PrimaTv

23:31 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz

Rai 5

20:23 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Post-colonialismo e Guerre Civili. Dalla Liberia alla Sierra Leone – 27/08/2019

21:15 Noos – Viaggi nella natura – Serengeti S1E3: Invasion

22:10 Stormborn. I figli della tempesta – S1E3

22:59 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

23:51 Rock Legends: Eagles

00:15 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

01:08 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Sommersby

23:05 Venezia Daily

23:30 Opera senza autore

Rai Premium

20:20 Tutto può succedere – S3E4

21:20 Mina Settembre – S2E1 – Una seconda possibilità

22:15 Mina Settembre – S2E2 – Non va tutto bene

23:10 Luisa Spagnoli

01:35 La Nuova Squadra – S1E19

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 The Walking Dead

23:10 Contract to kill

Twentyseven

20:28 Monk

21:12 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro

23:00 Space Cowboys

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:00 Il trasporto della Macchina di Santa Rosa

00:00 I sogni segreti di Walter Mitty

LA7d

21:20 White Oleander – Oleandro Bianco

23:25 Ricordati di me

01:45 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Cornetto battiti live

00:56 Yoga Radio Estate

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Diana – Tutta la verità

Cine34

21:00 Tiramisù

22:47 C’è di nuovo la valigia sul letto – PrimaTv

00:37 La via della prostituzione

Focus

20:37 Stranezze di questo mondo

21:26 L’ asteroide che cambiò tutto – Un disastro vecchio 66 milioni di anni

23:17 Pompei: Le nuove verità

00:27 Giulio Cesare

01:27 Mega trasporti

Giallo

21:10 Tom e Lola

23:15 I misteri di Brokenwood

01:15 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:20 Person of Interest

21:14 Law & Order: Special Victims Unit

22:50 C.S.I. – Scena del crimine

00:29 Harry Wild – La signora del delitto

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Dangerous Waters

00:16 The Cell 2 – La soglia del terrore

DMAX

21:25 Undercut: l’oro di legno

23:20 WWE NXT

00:15 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La guerra civile in Grecia – 16/10/2024

21:10 Illuminate – Wanda Ferragamo

21:55 Il cannone della pace

22:50 Non le solite note. La musica di Marcello Panni

23:40 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Egitto svelato. L’impresa di Champollion – 20/06/2023

00:40 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:25 Tu si que vales

01:23 Avanti un altro

