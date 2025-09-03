Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 3 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 One true loves
23:15 Non sposate le mie figlie! 2
00:00 TG1 Sera
00:09 Non sposate le mie figlie! 2
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Rocco Schiavone – S5E3 – Punti di vista
23:20 Storie di donne al bivio Mercoledì
00:25 Love Game, il gioco dell’amore
01:05 Gli Specialisti S4E1 – La nave bianca della speranza
Rai 3
20:00 Blob
20:25 Viaggio in Italia – Friuli-Venezia Giulia
20:50 Un posto al sole – EP6768
21:20 Ricomincio da tre
23:15 TG3 Linea Notte Estate
23:45 Meteo 3
23:50 Venezia Daily
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:23 Zona bianca
00:40 Una figlia in vendita
Canale 5
20:01 TG5
20:38 La ruota della fortuna
21:40 Una seconda occasione
23:47 TG5
Italia 1
20:31 NCIS – Unità Anticrimine
21:18 Chicago Med – PrimaTv
23:41 Law & Order: I due volti della giustizia
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 In Viaggio con Barbero
22:45 Detenuto in attesa di giudizio
00:40 Tg La7
00:50 In Onda
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 Jumanji
23:30 Nonno questa volta è guerra
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Hunter Killer – Caccia negli abissi
23:50 La Corrida
20 — Venti
20:16 THE BIG BANG THEORY
21:08 V per Vendetta
23:34 Prey – La grande caccia
01:14 Batwoman
Rai 4
20:31 Criminal Minds: Evolution S16E4 Delitti senza volto
21:22 The Reef – Intrappolate
22:56 Malignant
00:47 Criminal Minds: Evolution S16E4 Delitti senza volto
01:34 Bones S1E17 – Il teschio nel deserto
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:12 Don’t Worry Darling – PrimaTv
23:31 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz
Rai 5
20:23 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Post-colonialismo e Guerre Civili. Dalla Liberia alla Sierra Leone – 27/08/2019
21:15 Noos – Viaggi nella natura – Serengeti S1E3: Invasion
22:10 Stormborn. I figli della tempesta – S1E3
22:59 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti
23:51 Rock Legends: Eagles
00:15 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!
01:08 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Sommersby
23:05 Venezia Daily
23:30 Opera senza autore
Rai Premium
20:20 Tutto può succedere – S3E4
21:20 Mina Settembre – S2E1 – Una seconda possibilità
22:15 Mina Settembre – S2E2 – Non va tutto bene
23:10 Luisa Spagnoli
01:35 La Nuova Squadra – S1E19
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 The Walking Dead
23:10 Contract to kill
Twentyseven
20:28 Monk
21:12 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro
23:00 Space Cowboys
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:00 Il trasporto della Macchina di Santa Rosa
00:00 I sogni segreti di Walter Mitty
LA7d
21:20 White Oleander – Oleandro Bianco
23:25 Ricordati di me
01:45 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Cornetto battiti live
00:56 Yoga Radio Estate
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Diana – Tutta la verità
Cine34
21:00 Tiramisù
22:47 C’è di nuovo la valigia sul letto – PrimaTv
00:37 La via della prostituzione
Focus
20:37 Stranezze di questo mondo
21:26 L’ asteroide che cambiò tutto – Un disastro vecchio 66 milioni di anni
23:17 Pompei: Le nuove verità
00:27 Giulio Cesare
01:27 Mega trasporti
Giallo
21:10 Tom e Lola
23:15 I misteri di Brokenwood
01:15 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:20 Person of Interest
21:14 Law & Order: Special Victims Unit
22:50 C.S.I. – Scena del crimine
00:29 Harry Wild – La signora del delitto
Italia 2
20:16 Due uomini e 1/2
21:15 Dangerous Waters
00:16 The Cell 2 – La soglia del terrore
DMAX
21:25 Undercut: l’oro di legno
23:20 WWE NXT
00:15 Border Security: terra di confine
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – La guerra civile in Grecia – 16/10/2024
21:10 Illuminate – Wanda Ferragamo
21:55 Il cannone della pace
22:50 Non le solite note. La musica di Marcello Panni
23:40 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Egitto svelato. L’impresa di Champollion – 20/06/2023
00:40 Rai News Notte
Mediaset Extra
21:25 Tu si que vales
01:23 Avanti un altro
