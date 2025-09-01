Colleferro – Importanti lavori di manutenzione stradale da mercoledì 3 settembre: ecco tutti i dettagli riferiti dall’Amministrazione Comunale.

I dettagli sui lavori

A partire da mercoledì 3 settembre 2025, sono previsti importanti interventi di manutenzione stradale che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità in due diverse aree della città.

Primo intervento: sistemazione rotatoria su Via Casilina (Lato Roma)

Dalle ore 7:00 del 3 settembre 2025 e fino al termine dei lavori sarà chiuso il tratto di Via Casilina tra l’incrocio con Via Romana Vecchia e la rotatoria di Via Romana Nuova (altezza Polizia di Stato).

Deviazione attiva per il traffico in direzione Frosinone diretto a Via Romana Nuova:

Via Romana Vecchia

Via Oreste Fontana

Via Romana Nuova

Secondo intervento: rifacimento del manto stradale in Corso Garibaldi e vie limitrofe

Dalle ore 7:00 del 3 settembre fino al 5 settembre, saranno effettuati lavori di rifacimento del manto stradale in:

Corso Garibaldi (da P.le Matteotti a L.go Oberdan)

Via Sobrero

Via Nobel

Via Aprilia

Provvedimenti in vigore

Divieto di transito in un senso di marcia su Corso Garibaldi (tra L.go Oberdan e P.le Matteotti), eccetto autobus, autocarri e veicoli di emergenza.

Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in transito su Via Sobrero, Via Nobel e Via Aprilia in direzione L.go Oberdan.

Divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori.

La Polizia Locale potrà apporre ulteriori obblighi o modifiche in base alle necessità.

Si raccomanda massima attenzione e rispetto della segnaletica temporanea installata per la sicurezza di tutti.

Fonte: Comune di Colleferro

Foto di repertorio