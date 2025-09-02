Roma – Intervengono i Vigili del Fuoco oggi, 2 settembre 2025, presso la Metro B per soccorrere una persona.
Roma, paura in metro per una persona: intervengono i Vigili del Fuoco, ecco tutti i dettagli
La Sala Operativa ha inviato in data odierna due squadre VVF 7/A di Ostiense e la 11/A Eur, con al seguito il carro sollevamenti, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale per soccorrere una persona presso la stazione della Metro B, fermata San Paolo direzione Rebibbia.
Il personale sta operando con il supporto del 118. Al momento, non è chiara la dinamica di quanto avvenuto: potrebbero seguire aggiornamenti.
Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo