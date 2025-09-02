Cronaca

Roma, uomo nudo semina il panico a Termini: fermato, aggredisce gli agenti

Nella mattinata del 30 agosto scorso, durante un servizio di controllo del territorio nei pressi della stazione Termini, una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta per fermare un uomo che si aggirava in via Principe Amedeo in evidente stato di alterazione e denudato, arrecando disturbo tra i passanti, intimorirti dal suo comportamento.

Alla vista degli agenti l’individuo, di 30 anni, ha reagito con violenza, lanciando contro di loro vari oggetti, tra cui un tavolino di un bar. La pattuglia è riuscita a bloccarlo, nonostante la forte resistenza  e lesioni provocate dal 30enne ad uno degli agenti.

Dopo la convalida dell’arresto, ad esito del processo con rito direttissimo, il soggetto è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

