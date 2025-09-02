Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 La ragazza della palude

23:50 TG1 Sera

23:55 Poli opposti

Rai 2

20:20 Basket: Europei maschili 2025 – Italia – Spagna

21:15 TG2 20.30

21:18 Basket: Europei maschili 2025 – Italia – Spagna

22:45 Source Code

00:20 Love Game, il gioco dell’amore

01:10 Una famiglia

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Emilia Romagna

20:50 Un posto al sole – EP6767

21:20 Finale a sorpresa

23:15 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E1

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Venezia Daily

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:30 E’ sempre Cartabianca

00:56 Carnage

Canale 5

20:01 TG5

20:37 La ruota della fortuna

21:38 La notte nel cuore

21:41 La notte nel cuore – PrimaTv

23:57 TG5

00:39 Paperissima Sprint

Italia 1

20:39 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Yoga Radio Estate

00:20 Parto col folle

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

22:30 La neve nel cuore

00:25 Tg La7

TV8

20:30 Radio Zeta Future Hits Live 2025 – Il Concerto – Verona

23:30 Come ti ammazzo il bodyguard

01:30 Il club dei divorziati

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Comedy Match – Best of

23:30 Comedy Match

20 — Venti

20:20 THE BIG BANG THEORY

21:12 Prey – La grande caccia

22:54 Lanterna Verde

01:04 Batwoman

Rai 4

20:32 Criminal Minds: Evolution S16E3 I kit della morte

21:19 Prigione 77

23:28 4×4

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:11 La notte dell’agguato

23:19 L’ indiana bianca

01:13 La mia Africa

Rai 5

20:22 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Terrorismo e speranze. La Nigeria tra luci e ombre – 23/08/2019

21:14 Solo cose belle

22:36 La battaglia di Algeri

00:36 Sean Connery vs. James Bond

Rai Movie

21:10 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler

23:45 Venezia Daily

00:05 Black Dahlia

Rai Premium

20:25 Tutto può succedere – S3E2

21:20 La guerra è finita S1E3

23:10 La guerra è finita S1E4

01:10 La Nuova Squadra – S1E17

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 Il Trono di Spade

00:30 Lussuria – Seduzione e tradimento

Twentyseven

20:28 Monk

21:12 Space Cowboys

23:27 Prova a prendermi

01:51 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Mr. Smith va a Washington

23:30 McFarland, Usa

01:45 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 Ritorno a Cold Mountain

00:00 Baby Birba – Un giorno in libertà

01:50 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Tutta colpa di Freud

23:28 Tutto l’amore del mondo

01:19 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 La mia vita con la Tourette

23:30 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Bentornato Presidente

22:58 Nerone

00:53 Scherzi da prete

Focus

20:37 Stranezze di questo mondo

21:26 Natura – meraviglie senza tempo

22:23 Paradisi selvaggi

23:28 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare

01:16 Ingegneria degli Epic Fail

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Vera

01:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:24 Person of Interest

21:17 Harry Wild – La signora del delitto

23:07 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:00 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

23:40 Lupin III – Addio, amico mio

01:29 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Il boss del paranormal

23:25 WWE Smackdown

01:10 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Colette, l’irregolare della Belle Epoque – 04/10/2024

21:10 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

21:55 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 16 – Stati Uniti nascita di una potenza

22:55 Illuminate – Nilla Pizzi. Io vivo per il futuro

23:40 R.A.M. – The Italian Chapel

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane. Il Cristo di Port Lligat di Salvador Dalì (pt.7)

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Colette, l’irregolare della Belle Epoque – 04/10/2024

Mediaset Extra

21:25 Avanti un altro… pure di sera!

00:07 Avanti un altro

01:18 Tira & Molla

Foto di repertorio

