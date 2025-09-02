Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 La ragazza della palude
23:50 TG1 Sera
23:55 Poli opposti
Rai 2
20:20 Basket: Europei maschili 2025 – Italia – Spagna
21:15 TG2 20.30
21:18 Basket: Europei maschili 2025 – Italia – Spagna
22:45 Source Code
00:20 Love Game, il gioco dell’amore
01:10 Una famiglia
Rai 3
20:00 Blob
20:25 Viaggio in Italia – Emilia Romagna
20:50 Un posto al sole – EP6767
21:20 Finale a sorpresa
23:15 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E1
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 Venezia Daily
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:30 E’ sempre Cartabianca
00:56 Carnage
Canale 5
20:01 TG5
20:37 La ruota della fortuna
21:38 La notte nel cuore
21:41 La notte nel cuore – PrimaTv
23:57 TG5
00:39 Paperissima Sprint
Italia 1
20:39 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 Yoga Radio Estate
00:20 Parto col folle
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
22:30 La neve nel cuore
00:25 Tg La7
TV8
20:30 Radio Zeta Future Hits Live 2025 – Il Concerto – Verona
23:30 Come ti ammazzo il bodyguard
01:30 Il club dei divorziati
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Comedy Match – Best of
23:30 Comedy Match
20 — Venti
20:20 THE BIG BANG THEORY
21:12 Prey – La grande caccia
22:54 Lanterna Verde
01:04 Batwoman
Rai 4
20:32 Criminal Minds: Evolution S16E3 I kit della morte
21:19 Prigione 77
23:28 4×4
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:11 La notte dell’agguato
23:19 L’ indiana bianca
01:13 La mia Africa
Rai 5
20:22 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Terrorismo e speranze. La Nigeria tra luci e ombre – 23/08/2019
21:14 Solo cose belle
22:36 La battaglia di Algeri
00:36 Sean Connery vs. James Bond
Rai Movie
21:10 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler
23:45 Venezia Daily
00:05 Black Dahlia
Rai Premium
20:25 Tutto può succedere – S3E2
21:20 La guerra è finita S1E3
23:10 La guerra è finita S1E4
01:10 La Nuova Squadra – S1E17
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 Il Trono di Spade
00:30 Lussuria – Seduzione e tradimento
Twentyseven
20:28 Monk
21:12 Space Cowboys
23:27 Prova a prendermi
01:51 Monk
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Mr. Smith va a Washington
23:30 McFarland, Usa
01:45 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 Ritorno a Cold Mountain
00:00 Baby Birba – Un giorno in libertà
01:50 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Tutta colpa di Freud
23:28 Tutto l’amore del mondo
01:19 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 La mia vita con la Tourette
23:30 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Bentornato Presidente
22:58 Nerone
00:53 Scherzi da prete
Focus
20:37 Stranezze di questo mondo
21:26 Natura – meraviglie senza tempo
22:23 Paradisi selvaggi
23:28 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare
01:16 Ingegneria degli Epic Fail
Giallo
21:10 Van Der Valk
23:10 Vera
01:10 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:24 Person of Interest
21:17 Harry Wild – La signora del delitto
23:07 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:00 Due uomini e 1/2
21:25 American Dad!
23:40 Lupin III – Addio, amico mio
01:29 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 Il boss del paranormal
23:25 WWE Smackdown
01:10 Border Security: terra di confine
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Colette, l’irregolare della Belle Epoque – 04/10/2024
21:10 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024
21:55 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 16 – Stati Uniti nascita di una potenza
22:55 Illuminate – Nilla Pizzi. Io vivo per il futuro
23:40 R.A.M. – The Italian Chapel
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. Il Cristo di Port Lligat di Salvador Dalì (pt.7)
00:10 Il giorno e la storia
00:30 Passato e Presente – Colette, l’irregolare della Belle Epoque – 04/10/2024
Mediaset Extra
21:25 Avanti un altro… pure di sera!
00:07 Avanti un altro
01:18 Tira & Molla
Foto di repertorio
Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo