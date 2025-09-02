Termovalorizzatore, area di Santa Palomba consegnata al concessionario

Roma Capitale ha proceduto ieri, 1° settembre 2025, alla formale consegna al concessionario delle aree della zona industriale di Santa Palomba destinate alla realizzazione del termovalorizzatore.
I dettagli
L’operazione consente da oggi, 2 settembre, l’avvio delle attività preliminari di cantierizzazione e preparazione del sito e delle opere anticipate secondo quanto previsto dal cronoprogramma.
In particolare, si tratta di indagini archeologiche, verifiche per l’eventuale presenza di ordigni bellici e rimozione di abusi preesistenti.
Parallelamente, secondo le regolari procedure di legge, la Struttura commissariale ha in corso il Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) che consentirà il completamento dell’iter autorizzativo dell’opera e l’avvio della realizzazione dell’impianto.
