Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Tutti a tavola

21:30 Champagne – Peppino Di Capri

23:40 Cose Nostre – Doppio inganno – Puntata del 03/06/2024

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre – Doppio inganno – Puntata del 03/06/2024

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 S28E3 – Bella da morire

23:00 Il Processo al 90°

00:30 Felicità – Puntata del 30/08/2025

01:18 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Viaggio in Italia – Lombardia

20:50 Un posto al sole – EP6766

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Venezia Daily

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:20 Quarta repubblica

00:55 Resta con me – PrimaTv

Canale 5

20:01 TG5

20:39 La ruota della fortuna

21:38 Cornetto battiti live

01:21 TG5

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Chicago P.D. – PrimaTv

23:44 Law & Order: Special Victims Unit

00:31 Sport Mediaset Monday Night

01:04 E-Planet

01:32 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Insider – Dietro la verità

00:15 Tg La7

00:25 In Onda

TV8

20:50 RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

23:40 Che fine hanno fatto i Morgan?

01:45 Delitti: famiglie criminali

NOVE

20:35 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:55 Nudi e crudi

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:06 Lanterna Verde

23:12 Le regine del crimine

01:05 Batwoman

Rai 4

20:06 Criminal Minds: Evolution S16E2 Il patto col diavolo

21:20 The Island

22:51 Paradise Beach – Dentro l’incubo

00:20 Anica appuntamento al cinema

00:23 Criminal Minds: Evolution S16E2 Il patto col diavolo

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:11 Agents Secrets

23:16 La legge del crimine

01:09 Note di cinema

Rai 5

20:23 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dalla Guinea alla Nigeria, sulle rotte della migrazione illegale – 16/08/2019

21:15 La Scelta di Anne

22:52 L’ufficiale e la spia

00:59 Rock Legends: Velvet Underground

Rai Movie

21:10 The Hateful Eight

23:55 Venezia Daily

00:15 Uomini violenti

01:55 The Hunted – La preda

Rai Premium

21:20 Perduti nel tempo

22:45 La dottoressa dell’isola – La prova di coraggio

00:30 La Nuova Squadra – S1E15

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 Il diritto di uccidere

23:05 Profumo

00:35 Linda

Twentyseven

20:22 Monk

21:10 Prova a prendermi

23:37 Due fratelli

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 La Bibbia

00:10 Indagine ai confini del sacro

LA7d

21:20 Perché te lo dice mamma

23:15 Diana – La storia segreta di Lady D

01:15 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Julieta

23:06 Escandalo – Storia di un’ossessione

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile

22:47 Vi racconto

22:53 Malena

Focus

20:37 Stranezze di questo mondo

21:27 Antico Egitto: Cronache di un impero

23:32 Celti: Una storia mai raccontata

00:35 Chernobyl – La fine delle illusioni

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Tom e Lola

01:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:24 Person of Interest

21:16 C.S.I. – Scena del crimine

00:36 Il ritorno di Colombo

Italia 2

20:09 Due uomini e 1/2

21:25 Lupin III – Addio, amico mio

23:20 THE BIG BANG THEORY

01:23 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

23:15 WWE Raw

01:15 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:00 Officina Patrimonio. Incontro – Potenza pt.20 – 11/04/2024

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Valeriano e Gallieno. L’impero sull’orlo del baratro – 01/10/2024

21:10 Viaggio in Sicilia – E1 – Agrigento, ritratto di famiglia

21:55 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 1932/53

22:50 Antonio Cassano – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/06/2023

23:35 Spie – Mario Carletti

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane. De Chirico e la classicità (pt.6)

00:10 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Ciao Darwin

01:01 Avanti un altro

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo