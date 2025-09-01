Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 1° settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Techetechetè – Tutti a tavola
21:30 Champagne – Peppino Di Capri
23:40 Cose Nostre – Doppio inganno – Puntata del 03/06/2024
23:55 TG1 Sera
00:00 Cose Nostre – Doppio inganno – Puntata del 03/06/2024
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Squadra Speciale Cobra 11 S28E3 – Bella da morire
23:00 Il Processo al 90°
00:30 Felicità – Puntata del 30/08/2025
01:18 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Viaggio in Italia – Lombardia
20:50 Un posto al sole – EP6766
21:20 Filorosso
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 Venezia Daily
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:20 Quarta repubblica
00:55 Resta con me – PrimaTv
Canale 5
20:01 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:38 Cornetto battiti live
01:21 TG5
Italia 1
20:31 NCIS – Unità Anticrimine
21:21 Chicago P.D. – PrimaTv
23:44 Law & Order: Special Victims Unit
00:31 Sport Mediaset Monday Night
01:04 E-Planet
01:32 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Insider – Dietro la verità
00:15 Tg La7
00:25 In Onda
TV8
20:50 RTL 102.5 Power Hits Estate 2025
23:40 Che fine hanno fatto i Morgan?
01:45 Delitti: famiglie criminali
NOVE
20:35 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Little Big Italy
00:55 Nudi e crudi
20 — Venti
20:15 THE BIG BANG THEORY
21:06 Lanterna Verde
23:12 Le regine del crimine
01:05 Batwoman
Rai 4
20:06 Criminal Minds: Evolution S16E2 Il patto col diavolo
21:20 The Island
22:51 Paradise Beach – Dentro l’incubo
00:20 Anica appuntamento al cinema
00:23 Criminal Minds: Evolution S16E2 Il patto col diavolo
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:11 Agents Secrets
23:16 La legge del crimine
01:09 Note di cinema
Rai 5
20:23 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dalla Guinea alla Nigeria, sulle rotte della migrazione illegale – 16/08/2019
21:15 La Scelta di Anne
22:52 L’ufficiale e la spia
00:59 Rock Legends: Velvet Underground
Rai Movie
21:10 The Hateful Eight
23:55 Venezia Daily
00:15 Uomini violenti
01:55 The Hunted – La preda
Rai Premium
21:20 Perduti nel tempo
22:45 La dottoressa dell’isola – La prova di coraggio
00:30 La Nuova Squadra – S1E15
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 Il diritto di uccidere
23:05 Profumo
00:35 Linda
Twentyseven
20:22 Monk
21:10 Prova a prendermi
23:37 Due fratelli
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 La Bibbia
00:10 Indagine ai confini del sacro
LA7d
21:20 Perché te lo dice mamma
23:15 Diana – La storia segreta di Lady D
01:15 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Julieta
23:06 Escandalo – Storia di un’ossessione
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti
21:35 Hercai – Amore e vendetta
00:25 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta
Cine34
21:00 Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile
22:47 Vi racconto
22:53 Malena
Focus
20:37 Stranezze di questo mondo
21:27 Antico Egitto: Cronache di un impero
23:32 Celti: Una storia mai raccontata
00:35 Chernobyl – La fine delle illusioni
Giallo
21:10 Alexa: vita da detective
23:10 Tom e Lola
01:10 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:24 Person of Interest
21:16 C.S.I. – Scena del crimine
00:36 Il ritorno di Colombo
Italia 2
20:09 Due uomini e 1/2
21:25 Lupin III – Addio, amico mio
23:20 THE BIG BANG THEORY
01:23 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 I pionieri dei cristalli
23:15 WWE Raw
01:15 Border Security: terra di confine
Rai Storia
20:00 Officina Patrimonio. Incontro – Potenza pt.20 – 11/04/2024
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Valeriano e Gallieno. L’impero sull’orlo del baratro – 01/10/2024
21:10 Viaggio in Sicilia – E1 – Agrigento, ritratto di famiglia
21:55 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 1932/53
22:50 Antonio Cassano – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/06/2023
23:35 Spie – Mario Carletti
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. De Chirico e la classicità (pt.6)
00:10 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Ciao Darwin
01:01 Avanti un altro
