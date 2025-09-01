Pontecorvo – Registrato un caso di West Nile: avviato un intervento straordinario di disinfestazione. Di seguito, la comunicazione ufficiale del sindaco, Anselmo Rotondo.

Un caso di West Nile a Pontecorvo: la comunicazione del Sindaco

“Informo la cittadinanza che è stato riscontrato un caso di virus West Nile sul nostro territorio.

Abbiamo immediatamente avviato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale, in particolare nelle aree più sensibili, per prevenire la diffusione del virus e non solo nell’arco dell’abitazione della persona risultata positiva.

Il virus West Nile viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare infette, e nella maggior parte dei casi provoca sintomi lievi o nessun sintomo. Tuttavia, in soggetti fragili o immunodepressi può causare complicazioni più serie”, è quanto comunicato dal sindaco, Anselmo Rotondo.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio