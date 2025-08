West Nile. Segnalazione di casi umani e animali: la ASL Frosinone invita alla prevenzione

Segnalazione di casi umani e animali sul territorio provinciale: la ASL Frosinone invita alla prevenzione. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

West Nile, interviene la ASL Frosinone

A seguito della presenza di infezioni da virus West Nile sia in soggetti umani che in animali sul territorio della provincia di Frosinone è utile ricordare quanto segue.

Il Virus West Nile si trasmette esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare del genere Culex, e non si trasmette da persona a persona né attraverso il contatto diretto con animali. Nella maggior parte dei casi, l’infezione è asintomatica o si manifesta con sintomi lievi; solo in una piccola percentuale di soggetti fragili possono presentarsi complicazioni più serie.

La ASL di Frosinone è impegnata in un’intensa attività di sorveglianza e prevenzione, in collaborazione con i Comuni del territorio, i Servizi Veterinari e le Autorità Regionali.

Nel sottolineare che l’infezione può essere contratta solo attraverso la puntura di zanzare, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti semplici ed importanti misure preventive:

Utilizzare repellenti per insetti e indossare abiti coprenti nelle ore serali;

Applicare zanzariere a porte e finestre;

Evitare ristagni d’acqua in giardini, cortili, contenitori e tombini;

Pulire regolarmente le aree private e svuotare sottovasi, ciotole e qualsiasi contenitore con acqua stagnante

La collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere la salute pubblica.

Fonte: ASL Frosinone

Maggiori info nella locandina in evidenza