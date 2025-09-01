Sicurezza a Roma, tra il 3 e il 4 settembre taratura velox su punti strategici della Città

Roma – Tra il 3 e il 4 settembre 2025 sarà effettuata la taratura di autovelox fissi per il rilievo della velocità puntuale e un rilevatore di velocità media su tre nodi strategici della mobilità capitolina: le dichiarazioni.

I dettagli e le dichiarazioni

“Tra il 3 e il 4 settembre sarà effettuata la taratura di autovelox fissi per il rilievo della velocità puntuale e un rilevatore di velocità media su tre nodi strategici della mobilità romana”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“La prima coppia sarà installata sull’asse viario della Tangenziale Est, via del Foro Italico: il primo, in direzione San Giovanni, dopo 350 mt circa dalla rampa di immissione di viale della Moschea; il secondo, in direzione Stadio Olimpico, all’altezza di via della Foce dell’Aniene, 500 metri prima dell’asse viario di viale della Moschea”.

“La seconda coppia sull’asse viario di viale Isacco Newton, in entrambe le direzioni di marcia, all’altezza dell’asse viario di vicolo di Papa Leone. I sistemi per il rilevamento della velocità media saranno posizionati sull’asse viario della via del Mare, in entrambe le direzioni di marcia, in prossimità di viale di Malafede ed in prossimità dello svincolo per Acilia”.

“Al termine di queste operazioni – conclude Patanè – partirà il pre-esercizio di circa 30 giorni prima dell’attivazione definitiva del sistema di rilevamento automatico”.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo