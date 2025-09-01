Settembre sarà un mese di disagi per pendolari e viaggiatori: indetti numerosi scioperi, ecco le date da segnare sul calendario.

Scioperi a settembre, un mese di disagi per pendolari e viaggiatori: le date da segnare sul calendario

Il primo sciopero è stato indetto per le giornate del 4 e del 5 settembre: lo stato di agitazione, a livello nazionale, del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia) inizierà alle 21:00 di giovedì 4 settembre e terminerà alle 18:00 di venerdì 5.

Allo stesso modo, il 4 settembre anche Atac, a Roma, ha proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30.

In generale, le date da segnarsi per il trasporto pubblico locale sono quelle del 4,5,8 e 15 settembre. Sciopero aerei il 6 e il 26 settembre.

Articolo in aggiornamento.

Foto di repertorio

