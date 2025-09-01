Roma – I Carabinieri della Stazione Roma EUR, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 23enne, incensurato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi in uso alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate.

Roma. Droga e armi in casa: arrestato un ragazzo di 23 anni, i dettagli sulla perquisizione personale e domiciliare

Il giovane è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione mentre cedeva 15,7 grammi di hashish a un coetaneo, successivamente segnalato quale assuntore. I militari lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

All’interno della sua abitazione, tra la camera da letto e il congelatore della cucina, sono stati rinvenuti complessivamente 1,8 chili di hashish, 28,1 grammi di crack, 49 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione ha permesso inoltre di scoprire un arsenale di armi bianche e improprie: 4 pugnali, 4 pistole softair prive di tappo rosso e matricola, una pistola scacciacani senza matricola, un taser, 2 sfollagente, 3 paia di manette e cinque proiettili calibro 9×21. Nella stessa abitazione erano custoditi anche diversi segni distintivi riconducibili a Forze Armate e di Polizia, tra cui porta placca, gradi metallici e tubolari, un cinturone, una polo con i gradi da capitano e due baschi, dell’Arma dei Carabinieri e della Marina Militare.

Tutta la sostanza stupefacente, le armi e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale dove il suo arresto è stato convalidato e disposto per lui gli arresti domiciliari.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

