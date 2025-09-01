Roma, incendio in un appartamento: nulla da fare per un gattino

Roma – Alle ore 1:30 circa di oggi, 1° settembre 2025, la Sala Operativa ha inviato in via Fanfulla da Lodi, le squadre dei Vigili del Fuoco di Tuscolano e Tuscolano II supportate dall’autoscala, dal carro teli, carro autoprotettori, autobotte più il capo turno provinciale, a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento, collocato al piano secondo e ultimo di una palazzina.

Incendio in un appartamento a Roma: tratti in salvo un gatto e una tartaruga, nulla da fare per un altro gattino. L’intervento dei Vigili del Fuoco nella notte di oggi

Nessuna persona è rimasta coinvolta; durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori VF hanno tratto in salvo un gatto ed una tartaruga.

Successivamente, è stato recuperato un secondo gatto trovato morto all’interno di una delle stanze. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

Presente sul posto anche il personale del 118 e le Forze dell’Ordine.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo