Roma, incendio in un appartamento: nulla da fare per un gattino

Roma – Alle ore 1:30 circa di oggi, 1° settembre 2025, la Sala Operativa ha inviato in via Fanfulla da Lodi, le squadre dei Vigili del Fuoco di Tuscolano e Tuscolano II supportate dall’autoscala, dal carro teli, carro autoprotettori, autobotte più il capo turno provinciale, a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento, collocato al piano secondo e ultimo di una palazzina.
Incendio in un appartamento a Roma: tratti in salvo un gatto e una tartaruga, nulla da fare per un altro gattino. L’intervento dei Vigili del Fuoco nella notte di oggi
Nessuna persona è rimasta coinvolta; durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori VF hanno tratto in salvo un gatto ed una tartaruga.
Successivamente, è stato recuperato un secondo gatto trovato morto all’interno di una delle stanze. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.
Leggi anche – Roma, ancora blitz nei mercati del degrado: sequestrati 9mila articoli
Presente sul posto anche il personale del 118 e le Forze dell’Ordine.
Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo