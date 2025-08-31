Roma – Continuano i blitz antidegrado da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Questa mattina, il personale dei gruppi speciali della Direzione Sicurezza Urbana, dopo essere intervenuto alle ore 11:00 su segnalazione dei residenti nel rione Esquilino nei pressi del mercato abusivo di Via Principe Amedeo dove sono stati operati tre sequestri di merci di dubbia provenienza, ha proseguito le operazioni presso il mercato presente alla Stazione Anagnina.

Circa 9000 gli articoli sequestrati negli oltre 30 sequestri tra merce di rilevanza penale ed amministrativa: orologi, gioielli, bigiotteria, occhiali da sole, scarpe riproducenti le migliori marche e modelli, profumi, piccoli elettrodomestici ed articoli di telefonia.

Circa 16 quintali tra merce usata, igienicamente non trattabile ed approssimative strutture di vendita, sono state poi smaltiti per il tramite di conferimento A.M.A. l’operazione che si inserisce nella particolare attenzione nella lotta al degrado, voluta dal Comando Generale del Corpo ha visto la partecipazione di 14 unitá tra Donne ed Uomini dei caschi bianchi romani dei gruppi S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e G.S.S.U. (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana).

