Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Techetechetè – Quelli della Domenica… in
21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S3E1 – Lontano dagli occhi
23:45 TG1 Sera
23:50 Speciale Tg1 – Come eravamo: Dive e Divi
01:00 Testimoni e protagonisti
Rai 2
20:20 Basket: Europei maschili 2025 – Bosnia-Erzegovina – Italia
21:15 TG2 20.30
21:18 Basket: Europei maschili 2025 – Bosnia-Erzegovina – Italia
22:45 La Domenica Sportiva
01:08 Meteo 2
01:10 Appuntamento al cinema
Rai 3
20:00 Blob
20:30 La lezione del Covid – PresaDiretta
21:20 Trump, l’uomo di Dio – PresaDiretta
23:15 TG3 Sera
23:25 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:20 Freedom oltre il confine – PrimaTv
00:03 Drive up 2025
00:19 Public Enemy – Un uomo in fuga
Canale 5
20:01 TG5
20:37 La ruota della fortuna
21:36 La notte nel cuore
21:39 La notte nel cuore – PrimaTv
23:58 Pressing
01:37 TG5
Italia 1
20:30 NCIS – Unità Anticrimine
21:15 Tu la conosci Claudia?
23:16 Italiano medio
01:07 Studio aperto – la giornata
01:23 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Diana – La storia segreta di Lady D
23:20 Lady D: Una vita sui tabloid
00:00 Tg La7
00:10 In Onda
TV8
20:10 F1 Paddock Live Post Gara
20:25 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate
21:35 I delitti del BarLume – E allora zumba!
23:25 I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri
01:15 Mordimi
NOVE
21:30 La Corrida
01:15 Nudi e crudi
20 — Venti
21:12 Le regine del crimine
23:06 Security
00:48 Batwoman
Rai 4
20:16 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E13 – Operazione Ventaglietto
21:20 Rodeo
23:04 A Lonely Place to Die
00:40 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 Michael Collins
23:42 Dolor y Gloria
01:47 Un viaggio indimenticabile
Rai 5
20:00 Cronache Dall’antichità – Costantino il segno della croce
20:30 Into The Blue S1E6 – Bali
21:22 Elettra (Teatro)
23:02 Rock Legends: The Clash
23:27 Damon Albarn, una storia Pop
00:20 Bono: in attesa di un salvatore
01:11 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Spencer
23:05 Venezia Daily
23:25 The Queen – La regina
01:05 Il mistero della casa del tempo
Rai Premium
21:20 Un’estate a Mykonos
22:55 Piovuto dal cielo
01:05 La Nuova Squadra – S1E12
01:50 La Nuova Squadra – S1E13
Cielo
20:00 Cucine da incubo
21:20 The Core
23:35 The Deuce – La via del porno
00:45 La iena
Twentyseven
20:18 Super car
21:12 Due fratelli
23:01 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III
00:45 Super car
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Record di mezza estate
22:50 Angelus di Papa Leone XIV
23:10 Arriva John Doe
01:00 Effetto Notte – TV2000
LA7d
20:40 Eden – Missione Pianeta
21:20 Un figlio all’improvviso
23:00 I segreti di Brokeback Mountain
01:25 Like – Tutto ciò che Piace
La 5
20:14 Tradimento
21:20 Tata Giramondo: Missione Italia
23:12 Amber – Per non dimenticare
00:54 The Royal Saga
Real Time
20:20 Casa a prima vista
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 ER: storie incredibili
Cine34
21:00 Il secondo tragico Fantozzi
22:59 South Kensington
00:59 Il lupo di mare
Focus
20:34 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:25 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv
22:58 Confessione reporter
23:57 Secrets of the jurassic dinosaurs
01:00 Secrets Of The Jurassic Dinosaurs
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 Alexa: vita da detective
01:10 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles
TOP Crime
20:23 Law & Order: Special Victims Unit
21:13 Il ritorno di Colombo
23:00 Poirot a Styles Court
01:03 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:21 Young Sheldon
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:20 Il fantasma di Sodoma
01:06 One Piece
DMAX
20:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:15 Grandi evasioni della storia
01:10 Ce l’avevo quasi fatta
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Marco Tarozzi
20:30 Passato e Presente – I meticci italo-africani – 13/12/2023
21:10 L’armata Brancaleone
23:05 Nel secolo breve – 1944, l’estate di Parigi – 11/06/2024
00:40 Rai News Notte
00:45 Iconologie Quotidiane. La Cappella della Sacra Sindone di Guarino Guarini (pt.5)
00:50 Il giorno e la storia
01:10 Passato e Presente – I meticci italo-africani – 13/12/2023
Mediaset Extra
21:25 Tu si que vales
01:21 Avanti un altro
Foto di repertorio