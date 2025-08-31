Acilia. Ubriaco al volante tampona un’auto e abbatte recinzione: arrestato

Era da poco passata la mezzanotte del 28 agosto, quando agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti ad Acilia per rilevare un incidente stradale senza feriti.

Acilia. Ubriaco al volante, tampona auto in sosta e abbatte recinzione: arrestato un uomo di 45 anni

Il conducente di un’ Alfa Romeo, aveva imboccato Via Vittorio Ricci urtando le auto in sosta, per poi finire contro una recinzione in rete metallica, abbattendola. All’arrivo della pattuglia del X Gruppo Mare, l’uomo, di 45 anni, è stato trovato disteso in terra, a dormire accanto al veicolo da lui condotto, in evidente in stato di ubriachezza.

Dopo aver messo in atto un tentativo di fuga, subito bloccato dagli operanti e rifiutato il trasporto in ospedale, il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti di rito, ad esito dei quali sono risultati diversi precedenti penali a suo carico, oltre alla mancanza di permesso di soggiorno.

Dalle verifiche, infatti, è emerso che l’uomo era stato espulso nel 2021 dal territorio nazionale per poi rientrare senza alcuna autorizzazione.

Il 45enne è stato pertanto tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

