Sangue sulle strade romane: due incidenti mortali nella giornata di ieri, sabato 30 agosto 2025. Ecco cosa è successo

Il primo incidente si è verificato ad Ardea, in provincia di Roma: un’auto, guidata da un uomo, ha investito due persone. Una è morta, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, per i rilievi di rito: l’ipotesi più accreditata, al momento, è che la causa del sinistro sia l’alta velocità.

Il secondo incidente mortale, invece, è avvenuto a Roma, in zona Pisana. Coinvolti un’auto e uno scooter: nulla da fare, purtroppo, per il motociclista, un uomo di 63 anni. Il conducente dell’auto, un 38enne, è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Potrebbero seguire aggiornamenti su entrambi gli incidenti.

