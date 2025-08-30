Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Evviva!
23:30 TG1 Sera
23:35 37° Premio Marisa Bellisario
01:35 Testimoni e protagonisti
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Folle ossessione
23:00 Il Sabato al 90°
00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana – Puntata del 01/02/2025
00:45 Meteo 2
00:50 TG2 Mizar
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Sapiens Files – Puntata del 21/07/2024
21:20 Volare
23:05 TG3 Sera
23:15 Meteo 3
23:20 Venezia Daily
23:35 Storie d’Italia – Mattmark 1965. Storie vicine e lontane
00:25 Appuntamento al cinema
00:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste
00:45 La Soufrière
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:30 Finalmente la felicità
23:27 Un amore all’improvviso
01:15 Tg4 – Ultima ora
Canale 5
20:01 TG5
20:37 La ruota della fortuna
21:36 Ciao Darwin
01:07 TG5
01:49 Paperissima Sprint
Italia 1
20:29 NCIS – Unità Anticrimine
21:15 Viaggio al centro della Terra
23:05 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare
00:37 Studio aperto – la giornata
00:49 Sport mediaset – la giornata i1
01:09 E-Planet
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Qualcosa è cambiato
23:30 American Gigolò
01:45 Anticamera con vista
TV8
20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
00:05 Un sogno in affitto
01:10 What Women Want – Quello che le donne vogliono
NOVE
20:10 Little Big Italy
21:30 Delitti in famiglia
23:25 Il delitto di Avetrana
20 — Venti
20:14 THE BIG BANG THEORY
20:59 Security
22:47 Mine
00:49 Batwoman
Rai 4
20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E11 – Conflitto d’interessi
21:20 The Whiskey Bandit
23:28 Maximum risk
01:07 Anica appuntamento al cinema
01:10 Talk to me
Iris
21:14 L’ultimo appello
23:20 Paura
01:08 Dr. Knock
Rai 5
20:21 Meraviglie naturali della Danimarca – S1E1
21:14 Nel secolo breve – Indira Gandhi. La donna di acciaio
22:41 Cronache Dall’antichità – Costantino il segno della croce
23:10 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!
00:05 Johnny Clegg – The White Zulu
00:59 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Medicus
23:50 Venezia Daily
00:05 Chef – La ricetta perfetta
Rai Premium
21:20 Fuochi d’artificio – S1E3 – Cinquemila stelle
22:10 Fuochi d’artificio – S1E4 – Attraverso la notte
23:00 Resta con me – S1E11
23:55 Resta con me – S1E12
00:50 La Nuova Squadra – S1E11
Cielo
20:00 Cucine da incubo
21:15 Contract to kill
23:00 La liceale
00:35 Saucy! Secrets of the British Sex Comedy
Twentyseven
20:22 Super car
21:14 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III
22:59 Space Jam
00:23 Super car
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Palma: Un amore di cane
22:55 Avanzi il prossimo
00:10 La compieta preghiera della sera
00:30 Santo Rosario
LA7d
20:40 Eden – Missione Pianeta
21:20 Giovanna d’Arco
00:05 Questo e quello
La 5
20:43 La notte nel cuore
21:13 La casa tra le montagne – Le famiglie di nuovo insieme
22:58 Amiche di sangue
00:33 The Royal Saga
Real Time
20:25 Casa a prima vista
21:30 Dottor Hekim – Medico geniale
00:25 Il mio pene XXL
01:20 L’uomo senza pene
Cine34
21:15 La soldatessa alla visita militare
23:02 La Vergine, il Toro e il Capricorno
00:46 Che dottoressa ragazzi!
Focus
20:34 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:26 Pompei: Le nuove verità
22:29 Assiria: Il regno segreto
00:16 Natura – Meraviglie senza tempo
01:18 Dimmi doc – PrimaTv
Giallo
21:10 Il giovane ispettore Morse
22:50 Jacobs: un veterinario per agente
00:35 L’Ispettore Barnaby
TOP Crime
20:22 Law & Order: Special Victims Unit
21:12 Poirot a Styles Court
23:14 Il caso Jokester
00:58 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:00 Young Sheldon
21:15 Il fantasma di Sodoma
23:05 Non aprite quella porta
01:01 One Piece
DMAX
20:30 Affari di famiglia: On the Road
21:25 L’occhio del ciclone
23:15 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Laura Mariani
20:30 Passato e Presente – Washington-Mosca. Il telefono rosso – 03/02/2023
21:10 Delitto d’amore
22:50 Sono Gassman! Vittorio re della commedia
00:20 Rai News Notte
00:25 Iconologie Quotidiane. La ‘conformità’ nel libro di pittura di Leonardo (pt.4)
00:30 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Yoga Radio Estate
00:39 Avanti un altro
Foto di repertorio