Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 agosto 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Evviva!

23:30 TG1 Sera

23:35 37° Premio Marisa Bellisario

01:35 Testimoni e protagonisti

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Folle ossessione

23:00 Il Sabato al 90°

00:00 TG2 Storie. I racconti della settimana – Puntata del 01/02/2025

00:45 Meteo 2

00:50 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files – Puntata del 21/07/2024

21:20 Volare

23:05 TG3 Sera

23:15 Meteo 3

23:20 Venezia Daily

23:35 Storie d’Italia – Mattmark 1965. Storie vicine e lontane

00:25 Appuntamento al cinema

00:30 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:45 La Soufrière

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:30 Finalmente la felicità

23:27 Un amore all’improvviso

01:15 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:37 La ruota della fortuna

21:36 Ciao Darwin

01:07 TG5

01:49 Paperissima Sprint

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Viaggio al centro della Terra

23:05 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

00:37 Studio aperto – la giornata

00:49 Sport mediaset – la giornata i1

01:09 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Qualcosa è cambiato

23:30 American Gigolò

01:45 Anticamera con vista

TV8

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:05 Un sogno in affitto

01:10 What Women Want – Quello che le donne vogliono

NOVE

20:10 Little Big Italy

21:30 Delitti in famiglia

23:25 Il delitto di Avetrana

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

20:59 Security

22:47 Mine

00:49 Batwoman

Rai 4

20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E11 – Conflitto d’interessi

21:20 The Whiskey Bandit

23:28 Maximum risk

01:07 Anica appuntamento al cinema

01:10 Talk to me

Iris

21:14 L’ultimo appello

23:20 Paura

01:08 Dr. Knock

Rai 5

20:21 Meraviglie naturali della Danimarca – S1E1

21:14 Nel secolo breve – Indira Gandhi. La donna di acciaio

22:41 Cronache Dall’antichità – Costantino il segno della croce

23:10 Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!

00:05 Johnny Clegg – The White Zulu

00:59 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Medicus

23:50 Venezia Daily

00:05 Chef – La ricetta perfetta

Rai Premium

21:20 Fuochi d’artificio – S1E3 – Cinquemila stelle

22:10 Fuochi d’artificio – S1E4 – Attraverso la notte

23:00 Resta con me – S1E11

23:55 Resta con me – S1E12

00:50 La Nuova Squadra – S1E11

Cielo

20:00 Cucine da incubo

21:15 Contract to kill

23:00 La liceale

00:35 Saucy! Secrets of the British Sex Comedy

Twentyseven

20:22 Super car

21:14 Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III

22:59 Space Jam

00:23 Super car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Palma: Un amore di cane

22:55 Avanzi il prossimo

00:10 La compieta preghiera della sera

00:30 Santo Rosario

LA7d

20:40 Eden – Missione Pianeta

21:20 Giovanna d’Arco

00:05 Questo e quello

La 5

20:43 La notte nel cuore

21:13 La casa tra le montagne – Le famiglie di nuovo insieme

22:58 Amiche di sangue

00:33 The Royal Saga

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Dottor Hekim – Medico geniale

00:25 Il mio pene XXL

01:20 L’uomo senza pene

Cine34

21:15 La soldatessa alla visita militare

23:02 La Vergine, il Toro e il Capricorno

00:46 Che dottoressa ragazzi!

Focus

20:34 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:26 Pompei: Le nuove verità

22:29 Assiria: Il regno segreto

00:16 Natura – Meraviglie senza tempo

01:18 Dimmi doc – PrimaTv

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

22:50 Jacobs: un veterinario per agente

00:35 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:22 Law & Order: Special Victims Unit

21:12 Poirot a Styles Court

23:14 Il caso Jokester

00:58 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:00 Young Sheldon

21:15 Il fantasma di Sodoma

23:05 Non aprite quella porta

01:01 One Piece

DMAX

20:30 Affari di famiglia: On the Road

21:25 L’occhio del ciclone

23:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Laura Mariani

20:30 Passato e Presente – Washington-Mosca. Il telefono rosso – 03/02/2023

21:10 Delitto d’amore

22:50 Sono Gassman! Vittorio re della commedia

00:20 Rai News Notte

00:25 Iconologie Quotidiane. La ‘conformità’ nel libro di pittura di Leonardo (pt.4)

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Yoga Radio Estate

00:39 Avanti un altro

Foto di repertorio