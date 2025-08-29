Rinvenimento di resti umani in località Schito, nel comune di Broccostella, in provincia di Frosinone, lo scorso 24 agosto.

Le indagini: conferito l’incarico al medico legale

In data odierna, 29 agosto 2025, il personale della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Mobile di Frosinone, del Commissariato di P.S. Sora e del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Roma, insieme al personale della Squadra Cinofili di Malpensa e con l’aiuto del cane molecolare per la ricerca di resti umani, Luna, nonché con il supporto della protezione civile, ha effettuato una massiccia battuta di ricerca in località Schito nel comune di Broccostella per la ricerca di ulteriori resti umani.

L’attività ha dato esito positivo e sono stati ritrovati altri resti della salma. Gli stessi sono stati rinvenuti ad una distanza di circa 50 mt dal luogo dei primi rinvenimenti.

In mattinata si è svolto il conferimento dell’incarico al medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Cassino, al quale spetterà l’estrazione del profilo di DNA per la successiva comparazione e compiuta identificazione della salma rinvenuta, nonché per la ricostruzione della dinamica e delle cause del decesso.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio