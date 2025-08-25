Mistero in provincia di Frosinone: ritrovate delle ossa umane nelle campagne ciociare nella serata di ieri, domenica 24 agosto 2025. Indagini in corso.

Mistero in Ciociaria: scoperti resti umani nelle campagne del Frusinate, indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, il macabro ritrovamento è avvenuto in località Schito, tra Sora e Broccostella.

La segnalazione sarebbe giunta da un passante, che avrebbe notato i resti e allertato le Forze dell’Ordine. I resti sono in avanzato stato di decomposizione; dai primi accertamenti, sembrerebbero appartenere ad un uomo. Non sarebbero stati trovati documenti nelle vicinanze: l’esame autoptico servirà quindi anche ad accertare l’identità del corpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Indagini in corso: seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

