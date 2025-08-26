Nuova scossa di terremoto in provincia di Frosinone all’alba di oggi

Nuova scossa di terremoto registrata in provincia di Frosinone, a Villa Santa Lucia, all’alba di oggi, martedì 26 agosto 2025.
La scossa di oggi segue quella registrata il 24 agosto scorso a Piedimonte San Germano, sempre in provincia di Frosinone.
I dati riportati dall’INGV
“Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km SE Villa Santa Lucia (FR), il 26-08-2025 06:03:21 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4988, 13.7837 ad una profondità di 19 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.
Al momento non si registrano danni o feriti.
