Scossa di terremoto in provincia di Frosinone questa mattina

Di Veronica Di Tora -
Leggera acida di terremoto registrata in provincia di Frosinone, a Piedimonte San Germano, questa mattina, 24 agosto 2025.

Ecco i dati riportati dall’Ingv, l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto a Piedimonte San Germano, i dati dell’INGV

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Piedimonte San Germano (FR), il 24-08-2025 06:41:46 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4990, 13.7567 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

