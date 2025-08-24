Scossa di terremoto in provincia di Frosinone questa mattina

Leggera acida di terremoto registrata in provincia di Frosinone, a Piedimonte San Germano, questa mattina, 24 agosto 2025.
Ecco i dati riportati dall’Ingv, l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Terremoto a Piedimonte San Germano, i dati dell’INGV
Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Piedimonte San Germano (FR), il 24-08-2025 06:41:46 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4990, 13.7567 ad una profondità di 6 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Foto di repertorio