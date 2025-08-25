Castrocielo, ritrovate centinaia di ossa umane: indagini in corso

Mistero in provincia di Frosinone: rinvenute centinaia di ossa umane in un’abitazione privata. Indagini in corso.

Mistero a Castrocielo, indagini in corso

Centinaia di ossa umane sono state ritrovate durante dei lavori di ristrutturazione di un’abitazione di Castrocielo, in via Santa Lucia. Indagini in corso: i resti potrebbero appartenere a dei defunti sepolti nella cappella del palazzo, una volta di proprietà di una famiglia gentilizia.

L’intervento del Sindaco

“Questa mattina nel corso un sopralluogo da parte dei Carabinieri della Stazione di Aquino, sono state ritrovate all’Interno di un immobile nel centro storico, in via di ristrutturazione, resti di ossa umane di defunti appartenenti ad una famiglia gentilizia del 1800 che in quel palazzo aveva anche una cappella.

Le ossa rinvenute sono state poste sotto sequestro dai carabinieri e trasportate da una ditta incaricata, nel cimitero comunale in attesa di essere analizzate come prevede la prassi in questi casi.

Il Comune di Castrocielo è prontamente intervenuto con l’Ufficio tecnico e la Polizia locale per seguire tutte le fasi dell’intervento”, è quanto comunicato dal primo cittadino di Castrocielo, Gianni Fantaccione.

Foto di repertorio