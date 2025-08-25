Ciampino – Si era rivolto a due suoi conoscenti, ai quali aveva chiesto aiuto per un problema con l’affitto di un immobile, tuttavia si è trovato dinanzi a delle vere e proprie minacce e richieste estorsive. La vittima, un 50enne originario di Ciampino, i primi giorni del mese di agosto, aveva pagato la somma di 200,00 per l’affitto di un appartamento a Roma, trovato in un annuncio sul web.

Ciampino, soldi in cambio di un’intermediazione immobiliare: due arresti per estorsione, la vicenda

Tuttavia, dopo aver versato la somma di denaro a colui che si era presentato come proprietario, non aveva ricevuto le chiavi dell’abitazione, non ricevendo più alcuna risposta ai suoi continui solleciti. Ecco che dallo scorso 9 agosto la vittima aveva deciso di contattare due suoi conoscenti, che si erano offerti di fare da intermediari per la risoluzione della problematica.

Tuttavia, sebbene, a loro dire, non fossero riusciti ad ottenere le chiavi di accesso dell’abitazione, cominciavano, di contro, a minacciare la vittima avanzando pretese estorsive per la loro intermediazione, con la richiesta di ulteriori 200 euro, poi aumentata a 1000,00, da versare in piccole quote.

La vittima preoccupata accettava un primo incontro con gli estorsori, ai quali consegnava soli 50 euro, ma in quella occasione, sotto esplicite minacce, anche a mezzo telefonico, veniva costretta al pagamento della rimanente somma di denaro. Pertanto, la persona offesa, ormai stretta in una morsa e particolarmente preoccupata per la sua incolumità, denunciava l’accaduto ai Carabinieri delle Tenenza di Ciampino, i quali dopo una serie di accertamenti riuscivano ad identificare i due autori, predisponendo, lo scorso 21 agosto, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo, un apposito servizio per assistere all’appuntamento voluto dagli aguzzini presso un noto Bar della Via Nettunense di Marino.

In quella circostanza i militari, dopo aver cinturato l’area, riuscivano a cogliere il momento in cui la vittima consegnava il denaro agli estorsori, arrestandoli nella flagranza del reato. Le successive operazioni di perquisizione consentivano inoltre di recuperare, oltre al denaro versato, un bastone in legno occultato nell’autovettura nella disponibilità di uno dei due autori. I due soggetti arrestati, dopo le formalità di rito, venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il relativo giudizio di convalida.

Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari: gli indagati quindi devono considerarsi non colpevoli sino alle condanne definitive.