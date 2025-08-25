Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 agosto 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:30 Carosello Carosone

23:25 Cose Nostre – Denis Bergamini, l’amore bugiardo – 26/05/2025

23:55 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S1E19 – Ho una piccola lista

22:07 Elsbeth S1E20 – Festa del ramen

23:00 Il Processo al 90°

00:30 Felicità

01:13 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Viaggio in Italia – Sardegna – Puntata del 01/11/2024

20:50 Un posto al sole – EP6761

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:30 Poveri ma ricchi

23:21 Poveri ma ricchissimi

01:03 Tg4 – Ultima ora

01:24 Un poliziotto scomodo

Canale 5

20:00 TG5

20:35 La ruota della fortuna

21:37 Elvis – PrimaTv

00:29 TG5

01:09 Paperissima Sprint

Italia 1

20:31 NCIS – Unità Anticrimine

21:23 Chicago P.D. – PrimaTv

23:43 Law & Order: Special Victims Unit

00:32 Sport Mediaset Monday Night

01:07 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Vajont – La diga del disonore

01:00 Tg La7

01:10 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 GialappaShow – Anteprima

21:35 GialappaShow

00:00 GialappaShow – Anteprima

00:05 GialappaShow

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:50 Nudi e crudi

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:08 Watchmen

00:16 Horizon Line – Brivido ad alta quota

Rai 4

20:36 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.10

21:19 A Hard Day

23:11 Drug War

00:56 Anica appuntamento al cinema

00:59 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.10

01:43 Bones S1E1 – Testimone dal passato

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:12 L’ultima missione

23:34 Il cavaliere di Lagardere

01:49 Note di cinema

Rai 5

20:20 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kashmir, terra di confine e conflitto – 03/09/2018

21:14 I molti santi del New Jersey

23:10 Nico: 1988

00:40 La storia di Amy Winehouse in dieci scatti

01:32 Rai News Notte

01:33 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kashmir, terra di confine e conflitto – 03/09/2018

Rai Movie

21:10 L’oro di MacKenna

23:20 Giù la testa

Rai Premium

21:20 L’isola del vero amore

22:55 Il fiume della vita – Murray

00:25 La Nuova Squadra – S1E1

01:15 La Nuova Squadra – S1E2

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 Sliding Doors

23:20 Scandalosa Gilda

00:50 Ragazze in affitto s.p.a.

Twentyseven

20:24 Monk

21:14 Non mi scaricare

23:08 Vi presento Christopher Robin

00:52 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Sant’Agostino

22:55 Meeting di Rimini 2025

23:55 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 L’ultimo lupo

23:30 I miserabili

01:50 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Un amore senza tempo

23:18 Escandalo – Storia di un’ossessione

01:54 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 La banda del gobbo

22:51 Vi racconto

22:57 La migliore offerta

01:18 Classe Z

Focus

20:36 Stranezze di questo mondo

21:25 Antico Egitto: Cronache di un impero

23:32 I Celti: una storia mai raccontata

00:34 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 Tom e Lola

01:15 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:24 Law & Order: Unità speciale

21:15 C.S.I. – Scena del crimine

00:29 Il caso Jokester

Italia 2

20:09 Due uomini e 1/2

21:24 Lupin III vs Detective Conan – Il film

23:40 THE BIG BANG THEORY

01:39 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Per un pugno di gemme

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:00 Officina Patrimonio. Avventura – Genova pt.13

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Roma 1960. Le Olimpiadi degli Italiani – 03/06/2020

21:10 Italia: Viaggio nella Bellezza. La Grande Brera (pt.7)

22:05 Storia delle nostre città. Bergamo. Il diamante di pietra

23:00 Un mondo diviso (pt6) Una nuova era

00:00 Filler Dieci minuti con… Umberto Saba

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane. Piet Mondrian, Composition No II, 1913, Kroller-Muller Museum, Otterlo

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Roma 1960. Le Olimpiadi degli Italiani – 03/06/2020

01:20 ’14-’18 La Grande Guerra – Cosa è stata Caporetto

Mediaset Extra

21:25 Ciao Darwin

00:49 Avanti un altro

