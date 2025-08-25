Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Techetechetè
21:30 Carosello Carosone
23:25 Cose Nostre – Denis Bergamini, l’amore bugiardo – 26/05/2025
23:55 TG1 Sera
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Elsbeth S1E19 – Ho una piccola lista
22:07 Elsbeth S1E20 – Festa del ramen
23:00 Il Processo al 90°
00:30 Felicità
01:13 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Viaggio in Italia – Sardegna – Puntata del 01/11/2024
20:50 Un posto al sole – EP6761
21:20 Filorosso
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:30 Poveri ma ricchi
23:21 Poveri ma ricchissimi
01:03 Tg4 – Ultima ora
01:24 Un poliziotto scomodo
Canale 5
20:00 TG5
20:35 La ruota della fortuna
21:37 Elvis – PrimaTv
00:29 TG5
01:09 Paperissima Sprint
Italia 1
20:31 NCIS – Unità Anticrimine
21:23 Chicago P.D. – PrimaTv
23:43 Law & Order: Special Victims Unit
00:32 Sport Mediaset Monday Night
01:07 E-Planet
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Vajont – La diga del disonore
01:00 Tg La7
01:10 In Onda
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 GialappaShow – Anteprima
21:35 GialappaShow
00:00 GialappaShow – Anteprima
00:05 GialappaShow
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Little Big Italy
00:50 Nudi e crudi
20 — Venti
20:16 THE BIG BANG THEORY
21:08 Watchmen
00:16 Horizon Line – Brivido ad alta quota
Rai 4
20:36 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.10
21:19 A Hard Day
23:11 Drug War
00:56 Anica appuntamento al cinema
00:59 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.10
01:43 Bones S1E1 – Testimone dal passato
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:12 L’ultima missione
23:34 Il cavaliere di Lagardere
01:49 Note di cinema
Rai 5
20:20 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kashmir, terra di confine e conflitto – 03/09/2018
21:14 I molti santi del New Jersey
23:10 Nico: 1988
00:40 La storia di Amy Winehouse in dieci scatti
01:32 Rai News Notte
01:33 Overland 19 – Le Indie di Overland – Kashmir, terra di confine e conflitto – 03/09/2018
Rai Movie
21:10 L’oro di MacKenna
23:20 Giù la testa
Rai Premium
21:20 L’isola del vero amore
22:55 Il fiume della vita – Murray
00:25 La Nuova Squadra – S1E1
01:15 La Nuova Squadra – S1E2
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 Sliding Doors
23:20 Scandalosa Gilda
00:50 Ragazze in affitto s.p.a.
Twentyseven
20:24 Monk
21:14 Non mi scaricare
23:08 Vi presento Christopher Robin
00:52 Monk
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Sant’Agostino
22:55 Meeting di Rimini 2025
23:55 Indagine ai confini del sacro
LA7d
20:40 Barbero risponde
21:20 L’ultimo lupo
23:30 I miserabili
01:50 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Un amore senza tempo
23:18 Escandalo – Storia di un’ossessione
01:54 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Cortesie per gli ospiti
21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti
21:35 Hercai – Amore e vendetta
00:20 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta
Cine34
21:00 La banda del gobbo
22:51 Vi racconto
22:57 La migliore offerta
01:18 Classe Z
Focus
20:36 Stranezze di questo mondo
21:25 Antico Egitto: Cronache di un impero
23:32 I Celti: una storia mai raccontata
00:34 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti
Giallo
21:10 Alexa: vita da detective
23:10 Tom e Lola
01:15 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:24 Law & Order: Unità speciale
21:15 C.S.I. – Scena del crimine
00:29 Il caso Jokester
Italia 2
20:09 Due uomini e 1/2
21:24 Lupin III vs Detective Conan – Il film
23:40 THE BIG BANG THEORY
01:39 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 Per un pugno di gemme
23:15 WWE Raw
01:15 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:00 Officina Patrimonio. Avventura – Genova pt.13
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Roma 1960. Le Olimpiadi degli Italiani – 03/06/2020
21:10 Italia: Viaggio nella Bellezza. La Grande Brera (pt.7)
22:05 Storia delle nostre città. Bergamo. Il diamante di pietra
23:00 Un mondo diviso (pt6) Una nuova era
00:00 Filler Dieci minuti con… Umberto Saba
00:10 Rai News Notte
00:15 Iconologie Quotidiane. Piet Mondrian, Composition No II, 1913, Kroller-Muller Museum, Otterlo
00:20 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – Roma 1960. Le Olimpiadi degli Italiani – 03/06/2020
01:20 ’14-’18 La Grande Guerra – Cosa è stata Caporetto
Mediaset Extra
21:25 Ciao Darwin
00:49 Avanti un altro
