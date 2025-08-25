Cronaca

Artena. Litiga con il padre, scappa dai domiciliari e va dall’ex a Valmontone: arrestato

Di Redazione -
Un 34enne di Artena, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo aver avuto una lite con il padre aggredendolo fisicamente, gli ha sottratto le chiavi dell’auto per recarsi a casa della sua ex moglie, a Valmontone.

L’intervento dei Carabinieri

Ad attenderlo però ha trovato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro e della Stazione di Artena che, allertati dalla Centrale Operativa grazie all’attivazione automatica dell’allarme del braccialetto elettronico, si sono recati immediatamente sul posto bloccando l’uomo.

A seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso un involucro contenente 12 grammi di cocaina. Raccolti gravi indizi a carico del 34enne, i Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e a seguito dell’udienza di convalida, è stato accompagnato al carcere di Velletri.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

