Maltempo in Ciociaria, parziale crollo di un muro a Guarcino: gli interventi dei Vigili del Fuoco

Ore di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Frosinone a causa del maltempo.

Maltempo in Ciociaria, gli interventi dei Vigili del Fuoco

Il personale VVF di Frosinone è tuttora impegnato nella risoluzione di numerosi interventi a seguito dell’ondata di forte maltempo occorsa nelle prime ore della mattina che ha determinato frane, allagamenti e alberi pericolanti concentrati soprattutto nei comuni di Sora, Broccostella, Isola del Liri e Castelliri.

Si segnala il parziale crollo di un muro di sostegno nel comune di Guarcino. Le criticità operative hanno richiesto il potenziamento del dispositivo di soccorso onde assicurare la risoluzione di interventi ancora in coda.

Attualmente risultano coinvolti anche i Comuni del Cassinate. Seguiranno aggiornamenti