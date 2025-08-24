Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 agosto 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè – Ridiamoci su!

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E8 – La donna che perse la testa

23:45 TG1 Sera

23:50 Speciale Tg1 – Come eravamo: vacanze italiane

01:00 Testimoni e protagonisti

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica Rio de Janeiro – Gare individuali e di gruppo (terza parte)

21:55 Will Trent S1E13 – Un brutto carattere e un cuore duro

22:45 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Illuminate – Franca Valeri – Puntata del 23/01/2023

21:00 Report Estate

23:25 TG3 Sera

23:35 Meteo 3

23:40 Il Presidio – Puntata del 22/02/2025

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:23 Freedom oltre il confine- – PrimaTv

00:11 Drive up 2025

00:28 Deepwater: Inferno sull’Oceano

Canale 5

20:01 TG5

20:36 La ruota della fortuna

21:33 La notte nel cuore

21:35 La notte nel cuore – PrimaTv

23:50 Pressing –

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:15 Il cosmo sul comò

23:15 Quel bravo ragazzo

00:45 Studio aperto – la giornata

00:58 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il processo di Norimberga

00:50 Tg La7

01:00 In Onda

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Resort Paradiso

23:15 Italia’s Got Talent

01:15 Il tempo delle mele 2

NOVE

20:00 Little Big Italy

21:30 La Corrida

00:35 Nudi e crudi

20 — Venti

21:12 Horizon Line – Brivido ad alta quota

22:50 Rise of the Legend – La nascita della leggenda

01:17 The Flash

Rai 4

20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E9 – La famiglia innanzitutto

21:20 4×4

22:53 Ida Red

00:43 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 42

23:36 Get On Up – La storia di James Brown

01:58 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo

Rai 5

20:03 Cronache Dall’antichità – Attila Flagellum Dei

20:32 Into The Blue S1E5 – Triton Bay

21:24 Edipo a Colono

22:57 Punto Nave. Teatro Greco di Siracusa – Destino e libertà

23:50 Sting Live At Chambord

01:26 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Robin Hood – L’origine della leggenda

23:00 Tora! Tora! Tora!

01:25 9 Settimane e ½

Rai Premium

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi – Puntata del 12/06/2025

23:55 La Squadra – S8E25

01:40 La Squadra – S8E26

Cielo

20:05 Cucine da incubo

21:20 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

23:55 The Deuce – La via del porno

00:55 Tre donne immorali?

Twentyseven

20:20 Super car

21:14 Vi presento Christopher Robin

23:02 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II

00:44 Super car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Jewel tutto per mia figlia

22:45 Angelus di Papa Leone XIV

23:00 Meeting di Rimini 2025

00:00 Il giro del mondo in 80 giorni

01:20 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:40 Eden – Missione Pianeta

21:20 The Women

23:20 Una giusta causa

01:35 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:15 La notte nel cuore

21:10 Tata giramondo: Missione Canada

22:56 Un killer dietro le quinte

00:38 The Royal Saga

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Rimini Rimini

23:13 Rimini Rimini – Un anno dopo

Focus

20:36 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:28 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

23:01 Confessione reporter

00:05 Missione Perù: alla ricerca del gigante perduto

01:40 Ingegneria oltre il limite

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Alexa: vita da detective

01:10 The Chelsea Detective

TOP Crime

20:26 Law & Order: Unità Speciale

21:13 Il caso Jokester

22:58 Poirot

00:56 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:05 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:13 Aenigma

00:59 One Piece

DMAX

21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Paola Dubini

20:30 Passato e Presente – Matilde di Canossa. Regina senza corona – 06/12/2022

21:10 Bel Ami – Storia di un seduttore

22:50 L’occhio di vetro

00:20 Rai News Notte

00:25 Iconologie Quotidiane. Caravaggio, La morte della Vergine, 1601 Musée du Louvre

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Tu si que vales

00:58 Avanti un altro

01:54 Tira & Molla

