Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Techetechetè – Ridiamoci su!
21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E8 – La donna che perse la testa
23:45 TG1 Sera
23:50 Speciale Tg1 – Come eravamo: vacanze italiane
01:00 Testimoni e protagonisti
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica Rio de Janeiro – Gare individuali e di gruppo (terza parte)
21:55 Will Trent S1E13 – Un brutto carattere e un cuore duro
22:45 La Domenica Sportiva
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Illuminate – Franca Valeri – Puntata del 23/01/2023
21:00 Report Estate
23:25 TG3 Sera
23:35 Meteo 3
23:40 Il Presidio – Puntata del 22/02/2025
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:23 Freedom oltre il confine- – PrimaTv
00:11 Drive up 2025
00:28 Deepwater: Inferno sull’Oceano
Canale 5
20:01 TG5
20:36 La ruota della fortuna
21:33 La notte nel cuore
21:35 La notte nel cuore – PrimaTv
23:50 Pressing –
Italia 1
20:29 NCIS – Unità Anticrimine
21:15 Il cosmo sul comò
23:15 Quel bravo ragazzo
00:45 Studio aperto – la giornata
00:58 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Il processo di Norimberga
00:50 Tg La7
01:00 In Onda
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 I delitti del BarLume – Resort Paradiso
23:15 Italia’s Got Talent
01:15 Il tempo delle mele 2
NOVE
20:00 Little Big Italy
21:30 La Corrida
00:35 Nudi e crudi
20 — Venti
21:12 Horizon Line – Brivido ad alta quota
22:50 Rise of the Legend – La nascita della leggenda
01:17 The Flash
Rai 4
20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E9 – La famiglia innanzitutto
21:20 4×4
22:53 Ida Red
00:43 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 42
23:36 Get On Up – La storia di James Brown
01:58 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo
Rai 5
20:03 Cronache Dall’antichità – Attila Flagellum Dei
20:32 Into The Blue S1E5 – Triton Bay
21:24 Edipo a Colono
22:57 Punto Nave. Teatro Greco di Siracusa – Destino e libertà
23:50 Sting Live At Chambord
01:26 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Robin Hood – L’origine della leggenda
23:00 Tora! Tora! Tora!
01:25 9 Settimane e ½
Rai Premium
21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi – Puntata del 12/06/2025
23:55 La Squadra – S8E25
01:40 La Squadra – S8E26
Cielo
20:05 Cucine da incubo
21:20 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord
23:55 The Deuce – La via del porno
00:55 Tre donne immorali?
Twentyseven
20:20 Super car
21:14 Vi presento Christopher Robin
23:02 Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II
00:44 Super car
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Jewel tutto per mia figlia
22:45 Angelus di Papa Leone XIV
23:00 Meeting di Rimini 2025
00:00 Il giro del mondo in 80 giorni
01:20 Effetto Notte – TV2000
LA7d
20:40 Eden – Missione Pianeta
21:20 The Women
23:20 Una giusta causa
01:35 Like – Tutto ciò che Piace
La 5
20:15 La notte nel cuore
21:10 Tata giramondo: Missione Canada
22:56 Un killer dietro le quinte
00:38 The Royal Saga
Real Time
20:20 Casa a prima vista
21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni
23:20 ER: storie incredibili
Cine34
21:00 Rimini Rimini
23:13 Rimini Rimini – Un anno dopo
Focus
20:36 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:28 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv
23:01 Confessione reporter
00:05 Missione Perù: alla ricerca del gigante perduto
01:40 Ingegneria oltre il limite
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 Alexa: vita da detective
01:10 The Chelsea Detective
TOP Crime
20:26 Law & Order: Unità Speciale
21:13 Il caso Jokester
22:58 Poirot
00:56 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:05 Young Sheldon
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:13 Aenigma
00:59 One Piece
DMAX
21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino
23:15 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Paola Dubini
20:30 Passato e Presente – Matilde di Canossa. Regina senza corona – 06/12/2022
21:10 Bel Ami – Storia di un seduttore
22:50 L’occhio di vetro
00:20 Rai News Notte
00:25 Iconologie Quotidiane. Caravaggio, La morte della Vergine, 1601 Musée du Louvre
00:30 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Tu si que vales
00:58 Avanti un altro
01:54 Tira & Molla
