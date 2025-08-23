Colleferro, un cittadino e un poliziotto fuori servizio sventano un furto in un supermercato

Un tentativo di furto è stato sventato in pieno pomeriggio a Colleferro grazie alla sinergia tra un cittadino e un poliziotto del Commissariato di PS, che si trovava fuori servizio. L’intervento, rapido ed efficace, ha portato al blocco di un uomo e al recupero della merce rubata, per un valore di circa 170 euro.

La vicenda

Tutto ha avuto inizio all’interno del supermercato Eurospin, in via Fontana dell’Oste, dove un cittadino ha notato un individuo che tentava di rubare della merce. Senza pensarci due volte, il testimone ha seguito il ladro all’esterno del negozio. La svolta è arrivata in quel momento: l’uomo ha casualmente intercettato un agente di Polizia, suo conoscente, che stava transitando in zona e ha richiamato la sua attenzione.

L’agente, comprendendo immediatamente la situazione, ha agito con prontezza. Ha raggiunto e bloccato il sospetto, allertando contemporaneamente i colleghi in servizio. In pochi minuti, una volante del Commissariato di Colleferro è giunta sul posto, prendendo in consegna l’autore del tentato furto, un uomo residente nel vicino comune di Segni.

La merce è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il ladro è stato accompagnato negli uffici del Commissariato. Qui è stato denunciato in Stato di libertà per tentato furto all’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Velletri.

L’episodio occorso testimonia, ancora una volta, la cruciale importanza della sinergia tra la comunità e le Forze dell’Ordine per la salvaguardia della sicurezza pubblica. I cittadini, agendo come “occhi e orecchie” sul territorio, possono rivelarsi pedine fondamentali per fornire informazioni decisive che consentono di individuare e assicurare alla giustizia gli autori di reati. Questo successo non è solo il frutto della prontezza di un singolo agente, ma l’emblema della Polizia di Stato vicina alla gente, sempre presente e pronta a intervenire, anche fuori dal servizio, a tutela dei cittadini. È in questa prospettiva che si rafforza il principio secondo cui la sicurezza non è appannaggio esclusivo delle istituzioni, ma il risultato di una collaborazione proficua tra l’apparato statale e la società civile.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.