Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Techetechetè – TecheGag: dal Macchiettario A Tutto Gag
21:30 Un Professore – S2E6 – Thoreau: Un pianeta da salvare
22:30 Un Professore – S2E7 – Freud: I Padri
23:30 Un Professore – S2E8 – Kirkegaard: che ci faccio qui?
00:00 TG1 Sera
00:05 Un Professore – S2E8 – Kirkegaard: che ci faccio qui?
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Delitti in Paradiso S12E7 – Una cruda verità
22:05 Delitti in Paradiso S12E8 – La musica nel sangue
23:15 Ritorno in Paradiso S1E4 – Clima assassino
00:15 Prisma S2E5 – Celeste
00:55 Prisma S2E6 – Ciano
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Viaggio in Italia – Basilicata – Puntata del 31/10/2024
20:50 Fin che la barca va – Puntata del 27/03/2025
21:20 I re della scena
23:20 TG3 Sera
23:30 Meteo 3
23:35 Cari amici vicini e lontani – Re Edition – Da Sandra e Raimondo ai radiocronisti sportivi
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:30 The Untouchables – Gli intoccabili
23:41 Black Mass: L’ultimo Gangster
01:50 Tg4 – Ultima ora
Canale 5
20:01 TG5
20:36 La ruota della fortuna
21:35 Watson – PrimaTv
23:55 TG5
00:38 La conseguenza
Italia 1
20:29 NCIS – Unità Anticrimine
21:16 Crawl – Intrappolati – PrimaTv
23:04 Something in the Water – PrimaTv
00:38 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Tutte le donne della mia vita
23:15 Sì, Chef! – La Brigade
01:05 Tg La7
TV8
20:00 UEFA Europa Conference League
22:00 Conference League Postpartita
22:30 Cold Blood – Senza pace
00:10 The Quake – Il terremoto del secolo
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Anplagghed
23:40 Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso
20 — Venti
20:14 THE BIG BANG THEORY
21:09 The Equalizer – PrimaTv
23:36 After the Sunset
01:23 The Flash
Rai 4
20:36 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.8
21:21 Influencer – L’isola delle illusioni
22:56 The Innocents
00:55 Anica appuntamento al cinema
00:58 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.8
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:12 D-Tox
22:54 Cellular
00:44 Life of the party – Una mamma al college
Rai 5
20:24 Overland 19 – Le Indie di Overland – Colori e riti in Rajasthan – 20/08/2018
21:16 Nino Benvenuti, una leggenda italiana
22:50 Nabucco (Arena di Verona 2025)
01:17 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 La caccia
22:55 Need for speed
01:00 Pixels
Rai Premium
21:20 Le Ragazze – Puntata del 20/04/2024
23:30 L’isola dei delfini
01:00 La Squadra – S8E23
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 Escape
22:50 Ragazze in affitto s.p.a.
00:20 Malamore
Twentyseven
20:25 Monk
21:14 In ricchezza e in povertà
23:15 Nancy Drew e il passaggio segreto
00:48 Monk
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Memorie di pesce rosso
22:40 Le pietre parlano
00:00 La compieta preghiera della sera
LA7d
20:40 Barbero risponde
21:20 Il mio migliore incubo!
23:10 Coco Chanel & Igor Stravinsky
La 5
21:10 Escandalo – Storia di un’ossessione – PrimaTv
23:46 Interrupted – L’amore incompiuto – PrimaTv
Real Time
20:30 Cortesie per gli ospiti
21:30 Vite al limite: Brasile
22:30 Vite al limite
Cine34
21:00 Piccolo grande amore
23:56 Ferragosto O.K.
Focus
20:34 Stranezze di questo mondo
21:25 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti – PrimaTv
23:05 Shackleton – La più grande delle avventure
Giallo
21:10 Vera
23:10 Van Der Valk
01:05 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:28 Law & Order: Unità Speciale
21:15 Delitti ai Caraibi
23:07 C.S.I. – Scena del crimine
00:57 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:13 Due uomini e 1/2
21:24 10050 Cielo Drive
22:46 Guardians of the Tomb
00:33 Dragon Ball Super
01:48 Forza Campioni
DMAX
21:25 La febbre dell’oro
23:15 Per un pugno di gemme
01:05 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:00 Officina Patrimonio. Scoperta – Locri pt.9
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Da Hollywood a Via Veneto – 12/06/2020
21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Gesù. Dentro la storia – 13/02/2024
22:10 RAInchieste. Salute sotto inchiesta (pt5)
23:35 Italia: Viaggio nella Bellezza. Il sacro Gargano (pt.8)
00:25 Rai News Notte
00:30 Iconologie Quotidiane. Francesco di Giorgio Martini, Natività di Gesù con san Bernardo e san Tommaso d’Aquino
Mediaset Extra
21:25 Tilt – Tieni il tempo
00:10 Avanti un altro
