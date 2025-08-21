Vigili del fuoco impegnati per recupero mezzo pesante nella tarda mattinata di oggi, 21 agosto 2025.

Ferentino. Mezzo pesante fuori strada: chiuso tratto della Casilina, sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

A seguito di chiamata NUE alle ore 11.00, i Vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti in via Casilia Sud Ferentino, località Roana, per un mezzo pesante, che trasportava un escavatore, finito fuori strada.

La squadra di Frosinone con APS e Autogrù ha effettuato il recupero del mezzo. È stato necessaria la chiusura della strada per il tempo stettamente necessario alle operazioni.

Sul posto presenti anche i Carabinieri.