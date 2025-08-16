I vigili del fuoco del Comandodi Frosinone sono intervenuti poco dopo le ore 21:00 della serata di ieri, 15 agosto 2025, per un incidente stradale sulla SP23 nel comune di Ferentino.

Brutto incidente a Ferentino, auto esce dalla carreggiata: paura per una donna, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Il sinistro ha visto coinvolto un’autovettura, uscita fuori della carreggiata. La conducente dell’auto è stata soccorsa e affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada e AG1 (AutoGrù ). I vigili del fuoco di Frosinone hanno recuperato e messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche Carabinieri di Ferentino e il 118.

Accertamenti in corso sull’esatta dinamica dell’incidente. Potrebbero seguire aggiornamenti.