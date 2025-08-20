Maltempo nel Lazio, pioggia e venti da questa notte: l’allerta meteo

Maltempo nel Lazio, temporali e vento nelle prossime ore: emanata un’allerta meteo gialla dal Dipartimento della Protezione Civile della nostra Regione.
Stando a quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
L’allerta meteo ha validità dalla tarda serata di oggi, mercoledì 20 agosto 2025, e per le successive 24 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio