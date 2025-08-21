Cronaca

Grottaferrata, arrestato un uomo ricercato per omicidio in Pakistan

Di Redazione -
Un cittadino di nazionalità pakistana, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Autorità
Giudiziaria della Repubblica Islamica del Pakistan per il reato di concorso in omicidio, è stato tratto in arresto a
Grottaferrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

L’arresto

Il latitante, rintracciato durante un controllo di routine dalle “fiamme gialle” del Gruppo di Frascati, mentre era
intento a lavorare presso un autolavaggio, è stato posto in regime di detenzione presso la Casa Circondariale di
Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria capitolina.

L’uomo era stato, inoltre, segnalato dalla Repubblica Federale di Germania, in quanto “soggetto pericoloso e
violento, in possesso di armi da fuoco”.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dal Comando
Provinciale di Roma, potenziato nelle località con maggiore afflusso turistico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.