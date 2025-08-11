I Carabinieri della Stazione di Grottaferrata hanno denunciato un 60enne, gravemente indiziato del reato di gestione di rifiuti non autorizzata.
I dettagli e l’intervento dei Carabinieri
A seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via B. Gosio per la segnalazione di un incendio all’interno di un’area sterrata pertinente all’abitazione dell’indagato.
Sul posto vi erano già i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme propagatesi su area di 50 mq circa, risultata indebitamente adibita a deposito rifiuti speciali. Nel corso dello spegnimento è stata evacuata anche la proprietaria di un’abitazione limitrofa che è stata poi fatta rientrare senza conseguenze.
Nessuno è rimasto ferito e nessun danno hanno riportato edifici o strutture.
Al termine degli accertamenti non sono emersi elementi che possano ricondurre ad un evento doloso.
I Carabinieri hanno sequestrato l’area e hanno segnalato il 60enne all’Autorità Giudiziaria.