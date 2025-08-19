I Sindaci della zona scrivono a Trenitalia S.p.a Trasporto regionale – direzione regionale della Regione Lazio e all’Assessorato alla mobilità ed ai trasporti, tutela del territorio, ciclo di rifiufi, demanio e patrimonio – Assessore Fabrizio Ghera in merito all’interruzione della circolazione ferroviaria che interessa la tratta tra Colleferro e Ciampino.

Riportiamo di seguito il testo integrale, garantendo il diritto di replica a chiunque volesse controbattere.

Lavori sulla tratta Roma-Cassino tra pullman sostitutivi e disservizi: la lettera dei Sindaci a Trenitalia, il testo completo

Con la presente, i Sindaci del territorio desiderano portare alla Vostra attenzione le gravi difficoltà che stanno affrontando i nostri cittadini che necessitano di recarsi a Roma quotidianamente per motivi lavorativi. Infatti in questo periodo si sono registrati disservizi sulla tratta Roma-Cassino, interessata da lavori di ripristino e potenziamento della linea dal 5 agosto fino al 13 settembre.

A partire dalla stazione di Ciampino, il servizio ferroviario è stato sostituito da autobus ma fin dall’inizio si sono verificati problemi significativi. I passeggeri devono fare i conti con ritardi che raddoppiano, se non triplicano, il normale tempo di percorrenza, corse che saltano senza preavviso e una scarsa coordinazione tra gli autobus sostitutivi e i treni ancora in funzione a Ciampino. A tutto ciò si aggiunge l’assenza frequente di personale Trenitalia nelle stazioni coinvolte, lasciando i viaggiatori privi di informazioni e supporto in caso di imprevisti.

La situazione sta creando un disagio insostenibile, in particolare per chi, nonostante il periodo estivo, deve continuare a spostarsi per lavoro. Un esempio emblematico è quanto accaduto l’11 agosto, quando sono stati lasciati a terra numerosi passeggeri, costretti a chiedere l’intervento dei Carabinieri per poter rientrare a casa.

Per questo motivo, chiediamo con urgenza che vengano adottate misure immediate per garantire il rispetto degli orari previsti, una migliore organizzazione degli autobus in modo che siano effettivamente allineati con i treni disponibili a Ciampino, il potenziamento della frequenza e della capienza degli autobus sostitutivi e una comunicazione chiara, tempestiva e costante in merito ad eventuali variazioni di servizio.

Siamo certi che vorrete dare la giusta considerazione a queste segnalazioni e restiamo a disposizione per ogni ulteriore confronto o collaborazione necessaria a risolvere la situazione.

Porgendo Distinti Saluti, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e collaborazione.

Comune di ARTENA – F.to La Sindaca Silvia Carocci

Comune di COLLEFERRO – F.to Il Sindaco Pierluigi Sanna

Comune di COLONNA – F.to Il Sindaco Fausto Giuliani

Comune di GAVIGNANO – F.to Il Sindaco Ivan Ferrari

Comune di LABICO – F.to Il Sindaco Danilo Giovannoli

Comune di MONTELANICO – F.to II Sindaco Sandro Onorati

Comune di VALMONTONE – F.to La Sindaca Veronica Bernabei

Comune di ZAGAROLO – F.to La Sindaca Emanuela Panzironi

