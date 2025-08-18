Attualità

Roma, donna si sente male in casa: salvata su una barella dal quarto piano

Di Veronica Di Tora -
La sala operativa del comando di Roma su richiesta del 118 ha inviato alle ore 11.30 di oggi, 18 agosto 2025, in via del Boschetto, la Squadra 1/A della Sede Centrale con al seguito l’Autoscala AS/1 per un soccorso a persona.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Giunti sul posto il personale VF è riuscito ad entrare all’interno dell’appartamento che si trovava al 4 piano e, insieme ai sanitari del 118, ha soccorso immediatamente una donna, colta da un malore.

Dovendola trasportare in ospedale è stata effettuata una manovra con tecniche SAF: infatti, una volta assicurata sulla barella, è stata fatta calare dal balcone del 4 piano all’interno della chiostrina. Raggiunto il pian terreno, la donna è stata consegnata al 118 per il trasporto presso il nosocomio.