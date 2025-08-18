Roma, donna si sente male in casa: salvata su una barella dal quarto piano

La sala operativa del comando di Roma su richiesta del 118 ha inviato alle ore 11.30 di oggi, 18 agosto 2025, in via del Boschetto, la Squadra 1/A della Sede Centrale con al seguito l’Autoscala AS/1 per un soccorso a persona.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Giunti sul posto il personale VF è riuscito ad entrare all’interno dell’appartamento che si trovava al 4 piano e, insieme ai sanitari del 118, ha soccorso immediatamente una donna, colta da un malore.

Dovendola trasportare in ospedale è stata effettuata una manovra con tecniche SAF: infatti, una volta assicurata sulla barella, è stata fatta calare dal balcone del 4 piano all’interno della chiostrina. Raggiunto il pian terreno, la donna è stata consegnata al 118 per il trasporto presso il nosocomio.