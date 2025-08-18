I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato un 73enne romano, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari, e lesioni personali ai danni della convivente, 50enne romana.

Quarticciolo, aggredisce la compagna: arrestato un 73enne, l’ennesimo caso di codice rosso a Roma

La scorsa serata, a seguito di una chiamata giunta al 112 da parte della vittima, i Carabinieri sono giunti presso la loro abitazione in via Ostuni, quartiere Quarticciolo, dove, poco prima, al culmine di una lite per futili motivi, l’uomo l’avrebbe minacciata con un coltello, aggredendola con schiaffi e pugni.

La donna è stata soccorsa e trasportata da personale del 118 presso l’ospedale “Vannini” dove è stata medicata per un trauma cranico e un trauma alla mano sinistra, venendo successivamente dimessa con una prognosi di 7 giorni.

La vittima, in sede di denuncia, ha riferito ai Carabinieri di essere vittima, da diverso tempo, di aggressioni verbali e fisiche da parte del compagno convivente, quattro delle quali già denunciate in passato.

L’arrestato è stato poi portato nel carcere di Regina Coeli.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522