Ragazzo ucciso da un’auto in provincia di Latina: arrestato il pirata della strada

Di Redazione -
paliano incidente lavoro morto operaio

Investe tre ragazzi sul bordo della strada tra San Felice Circeo e Terracina e scappa: morto un 16enne.

Incidente mortale in provincia di Latina: perde la vita un 16enne, arrestato il pirata della strada. Si tratta di un 49enne residente a Cassino

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni del caso, si sarebbe costituito il pirata della strada che, nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2025, ha investito in provincia di Latina tre giovani, causando la morte di un 16enne. Illeso il fratello gemello della vittima; l’altro ragazzo avrebbe riportato delle ferite lievi.

Immediate le indagini; grazie alle immagini delle telecamere di zona, le Forze dell’Ordine sono riuscite a individuare il responsabile dell’incidente, che si è andato a costituire. Si tratta di un uomo di 49 anni, residente a Cassino.

A suo carico è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale, aggravato dall’omissione di soccorso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.