Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino durante un servizio d’istituto per la sicurezza stradale e la prevenzione dei reati in ambito autostradale, hanno eseguito sull’A1 nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino in direzione sud, un fermo per il controllo di un’auto con un uomo alla guida.

A1, maxi sequestro di cocaina tra Pontecorvo e Cassino: arrestato un uomo, i dettagli

Fermato il veicolo, lo stesso era risultato sprovvisto della prescritta copertura assicurativa; inoltre, l’uomo alla guida, che annoverava precedenti di Polizia anche in materia di stupefacenti, ha fornito informazioni vaghe in merito al motivo del suo viaggio, cadendo più volte in contraddizione sulle dichiarazioni rese.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno eseguito una scrupolosa perquisizione. Tale iniziativa ha consentito di rintracciare, ben occultati all’interno di due doppifondi creati nel vano sottostante i due sedili anteriori e chiusi da una botola apribile tramite un congegno meccanico con apertura elettronica, 16 “panetti” verosimilmente contenente sostanza stupefacente.

Le analisi eseguite sulla sostanza rinvenuta hanno confermato che la stessa era COCAINA, il tutto per un peso lordo pari a circa kg 18. L’uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Cassino, disposizione della competente A.G..

La Procura della repubblica di Cassino procederà ora alla convalida del sequestro nonché alle richieste al G.i.p di convalida dell’arresto e di emissione di misura cautelare nei confronti dell’arrestato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..