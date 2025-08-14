Colleferro – Sulla querelle tra il sindaco Sanna e l’Asl Roma 5 interviene anche il consigliere comunale Fabio Patrizi (FdI), di cui riportiamo la dichiarazione pubblicata sulla propria pagina Facebook.

Il post del consigliere comunale Patrizi

“Sui disservizi dell’ospedale di Colleferro: serve coerenza, non memoria selettiva.

Prendo atto delle continue esternazioni del Sindaco di Colleferro contro la ASL RM5 e la Regione Lazio. È legittimo porre domande e chiedere soluzioni ai problemi della sanità locale.

Tuttavia, non possiamo non ricordare che le stesse criticità, dermatologia, diabetologia, carenze di organico, servizi sospesi, erano presenti anche negli anni scorsi, quando alla guida della Regione Lazio c’era il suo amichetto Zingaretti e lo stesso Sindaco non ha mai sollevato con la stessa forza e frequenza queste questioni.

La salute dei cittadini merita impegno costante e trasparenza sempre, non solo quando conviene politicamente o quando si cerca disperatamente una candidatura in Consiglio Regionale o in Parlamento.

Oggi come ieri, è necessario lavorare insieme , Comune, ASL e Regione Lazio per trovare soluzioni concrete, senza trasformare la sanità in terreno di scontro politico.

Non credo che questo clima pesante e di ostruzionismo mediatico, possa giovare alle sorti del nostro ospedale che con fatica e a piccoli passi riceve ogni giorno le attenzioni della ASL RM5 e del Presidente Rocca”, è quanto dichiarato dal consigliere Patrizi.

