Colleferro – Continua la querelle tra il sindaco, Pierluigi Sanna, e l’ASL Roma 5. In seguito alle dichiarazioni rilasciate in precedenza, il primo cittadino si rivolge nuovamente alla ASL Roma 5, chiedendo risposte in merito ai servizi offerti da ambulatori e ospedale colleferrino.

Il post del sindaco Sanna rivolto alla ASL Roma 5

“La Asl Rm5 ci lascia ancora senza risposta, sarà un punizione? Per quale colpa? Quella di porre domande ufficialmente le domande che ci vengono poste da decine di concittadini?

Crediamo che non sia colpa porre delle domande, esclusivamente tecniche per giunta, e quindi di nuovo le poniamo non avendo avuto risposta (magari non si vuole rispondere a noi ma i cittadini meritano delle risposte).

Quando arriveranno i nuovi dermatologi al distretto di Colleferro? Il servizio è sospeso da mesi ed i pazienti debbono migrare. Nel nostro territorio il servizio di dermatologia è stato sempre preziosissimo e non se ne può fare a meno.

Quando si riuscirà a coprire con regolarità il servizio di diabetologia al distretto? Altro servizio fondamentale.

Corrisponde a verità la notizia che presso l’Ospedale di Tivoli ci siano 14 cardiologi e presso l’Ospedale di Colleferro solamente 4? E se è vero per quale ragione? Alcuni cardiologi da Tivoli possono essere trasferiti a Colleferro?

Il declassamento della farmacia da uoc a uos aggraverà la già lamentata carenza di alcuni farmaci particolari? Ci sono concittadini che stanno andando a ritirare dei farmaci particolari a Roma, altri a Viterbo.

Il Comune di Colleferro dovrà rinunciare ufficialmente ad aprire il Centro per l’Autismo in collaborazione con la Asl Rm5, nonostante i lavori fatti? Una risposta ufficiale è fondamentale perché la municipalità, se la Asl si chiama fuori, dovrà fare altre scelte ed in fretta. Il Centro per l’Autismo non può attendere i tempi della burocrazia e dei tentennamenti.

Ci sembrano, queste scarne domande, legittime e non polemiche, ci sembrano le più urgenti; quesiti ai quali sarebbe urgente dare risposte non a noi (che possiamo anche stare antipatici a qualcuno che ci cita di continuo) bensì alle popolose comunità dei Monti Lepini e della Valle del Sacco”, è quanto pubblicato dal sindaco Sanna sulla propria pagina Facebook.

