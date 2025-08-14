Pontecorvo – Brutto incidente in provincia di Frosinone nella serata di ieri, 13 agosto 2025: coinvolte due auto, bimbo trasferito a Roma con un’eliambulanza.

Pontecorvo, brutto incidente nella serata di ieri: bimbo di due anni elitrasportato a Roma, feriti i conducenti delle auto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un bimbo di soli due anni è stato elitrasportato all’ospedale Bambino Gesù di Roma in seguito ad uno scontro frontale tra due auto. Il sinistro è avvenuto a Pontecorvo, nella zona di Sant’Esdra, poco dopo le 21:00.

Feriti anche i due conducenti delle auto: un ragazzo di 25 anni e un 40enne, il padre del bimbo elitrasportato nella Capitale. Accertamenti in corso sull’esatta dinamica dei fatti. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio