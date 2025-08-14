Ferragosto a Nemi: musica, emozioni e grandi artisti in piazza

Il Comune di Nemi invita cittadini e visitatori a due serate indimenticabili per celebrare il Ferragosto nel cuore dei Castelli Romani.
Ferragosto a Nemi: gli eventi
- Mercoledì 14 agosto – ore 20:30 – Piazza Umberto I: un appuntamento imperdibile con Nuntereggopiu’, la Tribute Band di Rino Gaetano, composta da sei maestri musicisti professionisti che faranno rivivere sul palco i grandi successi di uno degli artisti più amati della musica italiana. Uno spettacolo trascinante, ricco di energia e di emozioni, per cantare e ballare insieme sotto il cielo di Nemi.
- Venerdì 16 agosto – ore 21:00 – Piazza Umberto I: la magia continua con il Grande Maestro Tenore Giuseppe Gambi , autore del commovente inno ufficiale degli Italiani all’estero. Un artista di fama internazionale, capace di emozionare con la potenza della sua voce e l’intensità delle sue interpretazioni. Una serata che toccherà il cuore di tutti, celebrando l’Italia, le sue radici e la sua bellezza attraverso la musica.
Due eventi gratuiti, dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci, due serate di grande musica, due occasioni per vivere insieme l’atmosfera unica di Nemi durante il Ferragosto.
Per informazioni: www.comunedinemi.rm.it
