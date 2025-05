Il Comune di Nemi presenta l’edizione 2025 della Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, evento storico che celebra 100 anni di tradizione (1925–2025), in programma nei giorni 1 e 2 giugno nel cuore del borgo dei Castelli Romani.

Un appuntamento che quest’anno assume un valore simbolico ancora più profondo, unendo memoria storica, impegno ambientale e promozione enogastronomica, con la partecipazione di ospiti d’eccezione: Umberto Guidoni, astronauta e astrofisico; Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico; Claudia Conte, giornalista e madrina dell’edizione del centenario.

Dichiarazione del Sindaco Alberto Bertucci

“Celebrare 100 anni della Sagra delle Fragole significa raccontare la storia di un intero territorio, delle sue famiglie, delle sue donne e della sua agricoltura. Ma significa anche rilanciare l’identità di Nemi nel segno della sostenibilità, della cultura e della tutela ambientale. Questo evento non è solo una festa, ma un progetto di comunità e visione, per il presente e il futuro” — Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi

Nemi: borgo simbolo di eccellenza

Nemi è Città Italiana del Vino 2025. Per l’occasione sarà allestita un’area dedicata alle degustazioni dei vini premiati dei Castelli Romani, abbinati a specialità gastronomiche a cura dell’enoteca Ivo’s. Nemi è uno dei Borghi Più belli d’Italia e da tempo è entrato a far parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia

Sarà protagonista anche il vino subacqueo “Caligola – Abissi Lacustri”, prodotto da José Amici, affinato nelle profondità del Lago di Nemi. Un progetto enologico d’avanguardia che unisce ricerca scientifica, biodiversità e valorizzazione del territorio, attraverso metodi di maturazione naturali e a impatto zero.

Nemi è insignita della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, che ne riconosce la bellezza e l’accoglienza. È inoltre un Comune Riciclone secondo Legambiente e vanta la classificazione delle sue acque come eccellenti da parte di ARPA Lazio e Regione Lazio.

Difendiamo il nostro Pianeta: cultura e ambiente al centro

Il tema dell’edizione 2025 sarà “Difendiamo il nostro Pianeta”, un invito alla riflessione sull’equilibrio tra uomo e natura.

A sostenere il messaggio: Umberto Guidoni, con un videomessaggio sullo sguardo “dall’alto” verso la Terra; Mario Tozzi, che interverrà il 2 giugno con un approfondimento sulla biodiversità e la tutela ambientale; Claudia Conte, che guiderà il pubblico in una riflessione culturale sulla sostenibilità.

Nuova area espositiva e degustativa

Grande novità dell’edizione 2025 sarà la realizzazione di una nuova area espositiva e degustativa, adiacente alla Terrazza degli Innamorati, dedicata all’eccellenza agroalimentare, alla sostenibilità e all’innovazione.

All’interno di quest’area saranno presenti:

Boscomar di Marco Petrucci, con la promozione del fungo Quercetto. L’azienda sarà anche protagonista di uno show cooking con lo chef Alessandro Circiello il 2 giugno; Fattoria La Frisona, con gelati artigianali e il primo gelato alla fragola autoctona di Nemi; Birrificio Podere 676, con la birra alla fragola realizzata in esclusiva con il Comune di Nemi;

Il nuovo stand istituzionale della Centrale del Latte, incentrato su natura, tutela dell’ambiente e sostenibilità. Uno spazio educativo dedicato all’agricoltura consapevole, al benessere alimentare e all’educazione ambientale per le nuove generazioni;

Azienda Agrinova, con un’esposizione delle proprie coltivazioni fuori terra a basso consumo idrico, che illustrerà tecniche agricole innovative e sostenibili, in risposta alle attuali sfide ambientali; josé Amici, con il suo vino subacqueo “Caligola – Abissi Lacustri”. Non mancheranno altre realtà del settore agroalimentare e artigianale, che animeranno il centro storico con un itinerario tra biodiversità, produzioni locali a chilometro zero e promozione della cultura ambientale.

Le fragole e le Fragolare: protagoniste assolute

La festa celebra il suo simbolo: la fragola di Nemi, regina indiscussa della manifestazione. Come da tradizione, sono previsti: La storica sfilata delle Fragolare in costume tipico accompagnata dal gruppo Folkloristico Terra Nemorense; la tradizionale distribuzione gratuita delle fragole; Degustazioni e abbinamenti con vini autoctoni e prodotti tipici dei Castelli Romani. Blanche Nemorensis: la birra simbolo della Sagra La birra artigianale alla fragola, frutto della collaborazione tra il Comune di Nemi e Podere 676, sarà presentata in una nuova etichetta celebrativa in edizione limitata, diventando così un souvenir d’autore. Gin alla fragola: il nuovo omaggio al Nemus Dianae.

Grande attesa anche per la nuova versione del GinCosta alla fragolina di bosco, arricchita con botaniche locali, fiori ed erbe spontanee. Un omaggio sensoriale al territorio e alla mitologia del Nemus Dianae.

PROGRAMMA UFFICIALE

Domenica 1 Giugno 2025 – Celebrazione dei 100 anni

Ore 10:00 – Santa Messa di ringraziamento

Ore 11:00 – Inaugurazione della Mostra dei Fiori

Ore 11:30 – Storica sfilata delle Fragolare accompagnata dal gruppo Folkloristico Terra Nemorense

Ore 12:15 – Videomessaggio di Umberto Guidoni

Ore 12:30 – Saluti istituzionali

Ore 15:30 – Spettacoli folcloristici

Ore 16:30 – Seconda sfilata delle Fragolare

Ore 18:30 – Premiazione delle Fragolare

Ore 19:00 – Distribuzione gratuita delle fragole

Ore 21:00 – Concerto serale e fuochi d’artificio

Lunedì 2 Giugno 2025 – Festa della Repubblica e Gran Finale