Cronaca

Roma, oltre 30 incendi solo nella giornata di oggi: fiamme “preoccupanti” a Monterotondo

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
roma incendi vegetazione oggi 13 agosto 2025 vigili del fuoco monterotondo

Sono oltre 30 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma per incendi di vegetazione sul tutto il territorio di Roma e Provincia.
In Via delle Maglianella, un incendio di sterpaglie vicino al deposito di autobus ha costretto il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) a richiedere l’intervento dell’elicottero, dalle ore 14:40 circa di oggi, 13 agosto 2025.

La situazione a Monterotondo

Maltempo nel Lazio oggi e domani 13 e 14 agosto 2025, allerta meteo per pioggia e temporali

A Monterotondo, in Via Vicinale della Reviola, dalle ore 16:00 circa, due squadre dei vigili del fuoco, due Autobotti e due Moduli Antincendio Boschivo, stanno intervenendo per incendio colture vicino a delle abitazioni civili.

In entrambi gli interventi non ci sono persone ferite o intossicate.