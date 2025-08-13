Sono oltre 30 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma per incendi di vegetazione sul tutto il territorio di Roma e Provincia.

In Via delle Maglianella, un incendio di sterpaglie vicino al deposito di autobus ha costretto il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) a richiedere l’intervento dell’elicottero, dalle ore 14:40 circa di oggi, 13 agosto 2025.

La situazione a Monterotondo

A Monterotondo, in Via Vicinale della Reviola, dalle ore 16:00 circa, due squadre dei vigili del fuoco, due Autobotti e due Moduli Antincendio Boschivo, stanno intervenendo per incendio colture vicino a delle abitazioni civili.

In entrambi gli interventi non ci sono persone ferite o intossicate.